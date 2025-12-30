Sediul Prefecturii Cluj, progres de 50% a lucrărilor de reabilitare. Investiția de peste 33 milioane de lei va asigura eficiență energetică și costuri de întreținere reduse.

Lucrările de renovare a sediului Prefecturii Cluj sunt realizate în proporție de 50%, iar proiectul de reabilitare a exteriorului clădirii este pe final. Palatul Administrativ va beneficia de noi funcționalități, menite să faciliteze accesul tuturor cetățenilor, printre care și instalarea unui ascensor modern pentru persoanele cu dificultăți de deplasare.

Avansează lucrările de reabilitatre a clădirii Prefecturii Cluj|Foto: Instituția Prefectului-Județul Cluj - Facebook

Avansează lucrările de reabilitatre a clădirii Prefecturii Cluj.

Avansează lucrările de reabilitatre a clădirii Prefecturii Cluj|Foto: Instituția Prefectului-Județul Cluj - Facebook

Pe final de an, lucrările de reabilitare a Palatului Administrativ, clădire edificată în anul 1910, au ajuns la un grad de execuție de 50%.

Sediul Prefecturii Cluj, progres de 50% a lucrărilor de reabilitare. Investiția de peste 33 milioane de lei va asigura eficiența energetică și costuri de întreținere reduse.

Având în vedere vremea favorabilă din ultimele luni, a fost posibilă realizarea lucrărilor exterioare, respectiv la partea de acoperiș, care a fost refăcut în totalitate.

Lucrările la partea exterioară a clădirii au un grad de execuție de 95%|Foto: Instituția Prefectului-Județul Cluj - Facebook

De asemenea, au fost înlocuite cele 14 turnuri din titan zinc și au fost realizate lucrări la fațade și la elementele arhitecturale extrem de complexe.

Astfel, lucrările la partea exterioară a clădirii au un grad de execuție de 95%.

„Proiectul de reabilitare a Palatului Administrativ se desfășoară conform graficului asumat, atingând în prezent un stadiu de execuție de 50%. Lucrările exterioare sunt realizate în proporție de 95% și includ intervenții complexe asupra acoperișului, elementelor arhitecturale și fațadelor, cu respectarea strictă a statutului de monument istoric”, a transmis prefectul Clujului, Maria Forna.

Acoperișul imobilului a fost refăcut, iar cele 14 turnuri din titan au fost înlocuite|Foto: Instituția Prefectului-Județul Cluj - Facebook

„În etapa următoare, intervențiile se vor concentra asupra lucrărilor interioare, care vizează restaurarea componentelor originale, concomitent cu implementarea soluțiilor moderne de eficiență energetică și accesibilitate, în conformitate cu cerințele finanțării prin PNRR”, a adăugat Maria Forna, prefectul județului Cluj, în cadrul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Continuă lucrările de restaurare a Palatului Administrativ din Cluj, imobil monument istoric

Astfel, în următoarele luni, activitatea de reabilitare se va concentra exclusiv pe interiorul Palatului Administrativ, unde decorațiunile și finisajele de epocă sunt aduse la viață prin procese atente de restaurare.

Un aspect important al proiectului îl reprezintă reabilitarea ferestrelor și a ușilor originale ale clădirii. Vechi de peste un secol, acestea sunt restaurate cu tehnici speciale pentru a-și păstra autenticitatea și valoarea istorică, fiind martore tăcute ale istoriei bogate a orașului.

Sediul Prefecturii Cluj, reabilitat prin intermediul unui proiect finanțat cu bani europeni|Foto: Instituția Prefectului-Județul Cluj - Facebook

Pe lângă lucrările de restaurare, proiectul implementează și soluții moderne, esențiale pentru o clădire publică a secolului XXI. Întreaga infrastructură de energie electrică și termică este în curs de modernizare, pentru a asigura eficiență energetică și costuri de întreținere reduse. De asemenea, clădirea va beneficia de noi funcționalități, menite să faciliteze accesul tuturor cetățenilor, printre care și instalarea unui ascensor modern pentru persoanele cu dificultăți de deplasare.

Sediul Prefecturii Cluj este reabilitat prin intermediul unui proiect finanțat cu bani din PNRR, în valoare totală de 33,71 milioane lei, inclusiv TVA.

Lucrările sunt realizate de asocierea EURAS SRL, iar ordinul de începere a fost dat în 10 aprilie 2025. Proiectul de reabilitare urmează să se încheie la finalul lunii mai 2026.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: