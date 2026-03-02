Vreme bună la Cluj și în a doua zi de primăvară. Prognoza meteo 2 martie 2026.

A doua săptămână întreagă de primăvară începe cu vreme bună la Cluj.

La Cluj-Napoca, a doua zi de primăva vine cu temperaturi la fel de plăcute precum prima zi a anotimpului | Foto: monitorulcj.ro

Temperaturile vor fi similare cu cele de ieri, 1 martie 2026, prima zi de primăvară.

La Cluj-Napoca, temperatura maximă va fi de 13 grade Celsius, luni, 2 martie 2026.

Temperatura minimă va fi de minus 2 grade Celsius.

Cerul va fi partițal senin.

Viteza vântului va fi de 4 metri pe secundă.

