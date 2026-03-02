Încă un motiv să iei autobuzul în Cluj-Napoca. Viceprimar Dan Tarcea: „Suplimentăm mai multe curse și adaptăm programul”.

Programul de transport public pentru mai multe linii din Cluj-Napoca a fost ajustat, iar pentru mai multe linii a fost suplimentat numărul de curse.

Curse mai dese cu mjiloacele de transport în comun | Foto: Captură video Facebook, Dan Ștefan Tarcea

„De azi (2 martie 2026 - n. red.) ai încă un motiv să folosești transportul public. Suplimentăm cursele operate de Compania de Transport Public (CTP), acolo unde este aglomerație”, a transmis viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, într-un clip publicat pe pagina sa de Facebook.

Așadar, liniile 6, 7, 24B 25, 30, 35 și 42 circulă cu mai multe curse în intervalele aglomerate, astfel încât timpul de așteptare să fie mai mic.

Totodată a fost ajustat programul pentru liniile 1, 14, 19, 32B, 34, 39, 43B, 43P, în urma mesajelor primite din partea clujenilor.

Capacitate de transport crescută unde este aglomerație în Cluj

„Acolo unde vedem aglomerație, intervenim și creștem capacitatea de transport. Mutând o parte din drumurile zilnice din mașină în transportul public reducem presiunea din trafic și câștigăm timp cu toții. Nu uitață că, prin programul Vinerea Verde, transportul public este gratuit în fiecare vineri, o ocazie bună să îl testați sau să îl folosiți mai des”, a mai spus Dan Tarcea.

Programul actualizat este disponibil pe site-ul Compania de Transport Public Cluj-Napoca și în aplicația Tranzy.

„Dacă mai sunt trasee, zone sau intervale unde credeți că mai este nevoie de ajustări, aștept mesajele voastre. Le analizăm și intervenim acolo unde trebuie”, a conchis Dan Tarcea.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: