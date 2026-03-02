Premieră. Zbor direct Riga – Cluj pentru promovarea Transilvaniei. O oportunitate rară pentru turiștii români.

Primăvara aceasta aduce o premieră interesantă pe piața turistică din Cluj-Napoca: un zbor charter direct din Riga aduce 116 turiști letoni dornici să descopere farmecul autentic al Transilvaniei. Mai mult, minivacanța de 1 Mai vine cu o propunere diferită pentru turiștii din Cluj-Napoca și din Transilvania: un city-break direct la Riga, inima vibrantă a Țărilor Baltice.

Foto: Agenția Carpathian Travel Center

116 turiști din Letonia vin direct la Cluj cu un zbor charter dedicat

Proiectul marchează un pas important în promovarea Clujului și Transilvaniei pe piața Țărilor Baltice și demonstrează că destinațiile românești pot deveni tot mai atractive pentru turiștii din nordul Europei.

„Prin mai multe parteneriate strategice încercăm să creștem numărul turiștilor care vizitează România, atragând turiști și din alte țări nu așa de populare precum Germania, Franța etc. Având o agenție parteneră în Riga, ne-am gândit cum să creștem vizibilitatea destinației Transilvania și cum să-i facem pe letoni să vină spre România. După mai multe discuții am înțeles că confortul este pe primul loc și că un zbor direct între Riga și Cluj-Napoca crește șansa să aducem mai mulți turiști. Astfel ne-am hotărât să închiriem împreună un avion. Am găsit în airBaltic un partener foarte OK și flexibil pentru acest experiment. Cum Air Baltica a mai încercat niște zboruri pe Cluj-Napoca, compania ne-a propus această rută de zbor, având deja toate datele tehnice necesare efectuării zborului charter. Am mai făcut ceva similar în 2014, dar cu plecare din Sibiu”, spune Alexandru Ujupan, General Manager la Agenția Carpathian Travel Center din Sibiu.

De la Salina Turda la Maramureș: experiență completă pregătită pentru turiștii letoni.

Conceptul este simplu, dar ambițios: confort maxim și experiențe atent selectate. Turiștii beneficiază de zbor direct tur-retur, cazare la un hotel de 5 stele din Cluj-Napoca, tur ghidat al orașului și excursii către unele dintre cele mai spectaculoase obiective din regiune.

Programul include vizite la emblematicul Castelul Bran, cetatea medievală din Sighișoara, impresionanta Salina Turda și tradiționala zonă Maramureș. În plus, experiențele gastronomice locale la restaurante din Cluj-Napoca și în satele transilvănene completează tabloul unei vacanțe autentice.

Pentru că majoritatea participanților sunt seniori, organizatorii au inclus ghizi vorbitori de limba rusă, asigurând astfel o experiență relaxată și bine organizată. Sejurul are loc în perioada 30 aprilie – 3 mai 2026.

Transilvania, tot mai vizibilă în Țările Baltice

Această inițiativă nu este doar un simplu city-break, ci parte a unei strategii mai ample de creștere a vizibilității Clujului și a Transilvaniei pe piața baltică. Cu toate că acest eveniment se organizează o singură data pe an, Agenția Carpathian Travel Center promite să vină cu noi excursii în destinații cheie și pe viitor.

„Urmărim creșterea vizibilității destinației Cluj-Napoca și Transilvania pe piata turiștilor din Țările Baltice, care au și bani și timp, implicit atragerea mai multor turiști din aceste țări către Transilvania. Dorim să repetăm astfel de evenimente, nu știm dacă va mai fi tot Riga, dar da, dorim să repetăm acest concept. L-am avut în toamnă din Brașov, îl avem la început de aprilie din Sibiu. A prins foarte bine la turiștii din România, dar și la turiștii străini. Încă nu este cererea prea mare dinspre Letonia către România și nici invers. Pentru a umple un avion la un preț cât mai competitiv, nu dorim să riscăm. Mai bine o singură dată și bine”, a mai precizat Alexandru Ujupan.

Foto: Agenția Carpathian Travel Center

Oportunitate și pentru turiștii din Cluj

Zborul direct Cluj-Riga deschide însă oportunități și pentru români. Riga – cel mai mare oraș din zona baltică – devine mai accesibil ca niciodată. Alături de Vilnius și Tallinn, capitala Letoniei completează un circuit ideal pentru un city-break diferit de clasicele destinații vest-europene.

Comparativ cu orașe aglomerate precum Barcelona, Paris sau Roma, Riga oferă o atmosferă elegantă, servicii de top și mai puțină aglomerație, păstrând în același timp farmecul arhitecturii istorice și al culturii nordice.

Astfel, Agenția Carpathian Travel Center vine cu o ofertă de city-break în minivacanța de 1 Mai Riga – Țările Baltce în perioada 30 aprilie – 3 mai 2026, cu prețuri pornind de la 595 de euro/persoană (4 zile/3 nopți) cu zbor din Cluj-Napoca, 3 nopți cazare cu mic dejun, tur de oraș, însoțitor de grup.

Foto: Agenția Carpathian Travel Center

„Departamentul nostru de circuite externe a dorit să scoată un pachet turistic pentru o destinație cunoscută, dar puțin vizitată de cei din România. Și la impulsul colegilor din Riga, care și ei căutau o destinație inedită pentru turiștii lor, am conceput acest pachet. Am ales minivacanța de 1 Mai, fiind singura perioadă când sunt în ambele țări concomitent zile libere și fiind un city-break ajung 3 nopți. Acest pachet turistic se adresează cuplurilor, grupurilor de prieteni cât și seniorilor. Pentru a fi cât mai flexibil, am inclus numai strictul necesar (zbor, cazare pe 3 nopți, transferurile de aeroport și un tur de oraș pentru orientare). În rest am pus mai multe excursii opționale și astfel fiecare poate decide dacă dorește să ia parte la aceste excursii sau își face un program individual. Am optimizat la maximum vizitele și excursiile. Hotelurile propuse de noi sunt în centrul istoric”, precizează Alexandru Ujupan, General Manager la Agenția Carpathian Travel Center din Sibiu.

De ce Riga de 1 Mai?

Perioada este ideală: temperaturi plăcute, oraș animat, terase deschise și evenimente culturale. În plus, fiind Spațiul Schengen, călătoria se face simplu, și cu cartea de identitate, iar moneda este euro.

Zborul direct Cluj - Riga ridică semnificativ nivelul de confort, mai ales că în mod obișnuit Riga se vizitează cu escală în orașe precum Varșovia, München, Zürich sau Viena. Acum, timpul câștigat se transformă în timp petrecut explorând orașul.

Detalii despre pachetul turistic și oferta de 1 Mai găsiți pe vacanta-mea.eu/city-riga.

Vacanta-Mea.Eu este departamentul de turism de outgoing al agentiei Carpathian Travel Center din Sibiu, cu o experiență de 19 ani în turismul de incoming și 14 ani în turismul de outgoing.

