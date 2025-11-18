Cluj Arena beneficiază de un gazon hibrid, similar celor de pe marile stadioane ale Europei

Cluj Arena beneficiază de un gazon nou, hibrid, similar celor de pe marile stadioane ale Europei. Noua suprafață de joc are o capacitate de utilizare de cinci ori mai mare comparativ cu cea precedentă.

Foto: Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean Cluj anunță că a finalizat operațiunea de montare a gazonului hibrid pe stadionul Cluj Arena.

Anunțul a fost făcut de către Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Sunt extrem de bucuros că am reușit să creăm la Cluj o infrastructură sportivă de cinci stele, cu care ne putem mândri atât în țară, cât și în străinătate.

Noul gazon arată foarte bine și este pe deplin pregătit pentru a fi folosit la cel mai înalt nivel tot timpul anului, inclusiv în sezonul rece. De altfel, acesta are o capacitate de utilizare de până la cinci ori mai mare comparativ cu gazonul precedent, respectiv de peste 1.000 de ore de folosire efectivă.

Așteptăm, așadar, cu mult interes, primul meci oficial programat pe noua suprafață, chiar de Ziua Națională a României, pentru a ne bucura atât de gazon cât și de spectacolul fotbalistic".

Foto: Consiliul Județean Cluj

În vederea întăririi structurii actualului gazon și pentru creșterea calității jocului, Consiliul Județean Cluj a luat decizia implementării unei soluții tehnice de hibridizare a suprafeței din iarbă naturală.

Practic, timp de o săptămână, a fost derulată o amplă acțiune de „coasere" a unor fibre sintetice în structura gazonului actual, la o adâncime de 14,5 cm în pământ, respectiv de doi cm la suprafață.

Tehnica, executată în mod similar celei folosite în cazul marilor stadioane ale lumii, garantează un gazon cu o rezistență sporită la trafic, prin preluarea, de către fibrele sintetice, a presiunii exercitate pe firele naturale. Alte avantaje constau în:

stabilitate și durabilitate mai bună a suprafeței, de până la 15 ani;

sistem de drenare a apei îmbunătățit,

creștere mai sănătoasă a ierbii naturale, respectiv

o regenerare mai rapidă a gazonului, cu menținerea culorii verzi pe o perioadă extinsă.

Foto: Consiliul Județean Cluj

De asemenea, utilizarea unui gazon hibrid înseamnă pentru Consiliul Județean Cluj costuri de întreținere mai reduse pe termen lung, inclusiv amortizarea investiției inițiale, în valoare de peste 1,5 milioane de lei, suportată integral din bugetul propriu al Județului Cluj.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: