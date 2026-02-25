Vreme rece, maxime de 6 grade și ploi. Clujul, sub avertizare meteo Cod galben de vânt.

Vremea se menține instabilă, cu ploi și ninsori în zonele montane, iar maxima termică nu va depăși 6 grade. Județul Cluj este vizat de o avertizare Cod galben de vânt.

Miercuri, 25 februarie, temperaturile se vor situa peste cele specifice datei în jumătatea de sud-vest a țării, iar în rest acestea vor fi apropiate de cele normale.

Cerul va fi marcat de înnorări și vor fi precipitații slabe cantitativ cu precădere în nordul teritoriului, iar în zonele montane, inclusiv în Transilvania, vor predomina ninsorile. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte unde va fi viscol, viteze mai mari urmând a se înregistra la peste 1.500 m altitudine.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 - 14 grade Celsius, iar cele minime se vor situa între -9 și 0 grade Celsius.

În Cluj, vremea se menține rece, iar intensificările de vânt vor amplifica senzația de frig.

Până miercuri seara, județul Cluj se află sub avertizare Cod galben de vânt puternic, cu viteze de 50...70 km/h.

Temporar vor fi înnorări, cu șanse crescute de precipitații, iar maxima zilei nu va depăși 6 grade Celsius, în timp ce minima va indica -4 grade Celsius.

Joi, vremea va rămâne rece, însă cerul va fi preponderent senin, iar șansele de precipitații vor fi minime.

