IMPECABIL! Gazonul de pe Cluj Arena arată excelent cu două ore înainte de meciul Universității Cluj

Universitatea Cluj va disputa sâmbătă, de la ora 17:00, primul meci din acest an pe teren propriu, împotriva Unirii Slobozia.

Gazon Cluj Arena / Foto: Alin Tișe Facebook

În mai puțin de două ore și jumătate, ardelenii vor disputa prima etapă din cadrul Superligii pe teren propriu în 2026.

În prima etapă, alb-negrii au cedat în fața celor de la Dinamo, scor 0-1, pe Arena Națională. Acum, elevii antrenați de Cristiano Bergodi sunt gata de revanșă și speră să rămână în lupta pentru locurile de play-off.

Pentru asta, clujenii au nevoie de un joc perfect, astfel că organizatorii s-au mișcat prompt în ceea ce privește suprafața de joc.

Gazon Cluj Arena / Foto: Alin Tișe Facebook

Din imaginile postate de Alin Tișe pe Facebook, gazonul de pe cel mai mare stadion al orașului se prezintă în condiții perfecte, cu toate că la Cluj au fost temperaturi de și de -15 grade în ultimele săptămâni.

Gazon Cluj Arena / Foto: Alin Tișe Facebook

