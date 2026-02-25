Șoferii care nu își plătesc amenzile rămân fără permis: legea intră în vigoare din septembrie

Cei care nu-și plătesc amenzile de circulație se vor alege cu permisul de conducere suspendat, conform noilor reglementări adoptate de Guvernul Bolojan prin ordonanță de urgență.

Permisele de conducere, suspendate pentru neplata amenzilor rutiere|Foto: DepositPhotos.com

Cetățenilor care nu-și plătesc amenzile de circulație li se va suspenda permisul de conducere, după trecerea unei perioade în care vor avea posibilitatea să le plătească, a anunțat, marți, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Guvernul a adoptat marți seara ordonanța de urgență privind reforma administrației care cuprinde și această prevedere. Premierul Ilie Bolojan a precizat că această măsură a fost luată deoarece doar 40% dintre amenzile de circulație sunt achitate.

În cazul în care contravenientul nu achită amenzile de circulație în termen de 90 de zile de la comunicarea sau înmânarea procesului-verbal, se suspendă dreptul de a conduce - o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei datorați.

Conform Guvernului, pentru a se reduce cu o treime perioada de suspendare a permisului, contravenientul trebuie să achite la bugetul local toate obligațiile de plată din amenzile contravenționale care i-au fost aplicate în calitate de conducător de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie.

Procedura efectivă de aplicare se stabilește de Guvern, la propunerea MAI, MF și MDLPA, în termen de 60 de zile, prin hotărâre de Guvern.

Prin îndeplinirea perioadei de suspendare nu se stinge obligația de plată.

Prevederea intră în vigoare în șase luni.

Amenzi usturătoare

Totodată, se actualizează limitele maxime ale amenzilor ce pot fi stabilite prin hotărâri ale autorităților locale: 10.000 lei pentru consiliile județene (a fost 5.000 de lei) și Consiliul General al Municipiului București, respectiv 5.000 lei (a fost 2.500 de lei) pentru consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor.

În ceea ce privește implementarea plăților online prin Sistemul Național Electronic de Plată Online (SNEP), în OUG se prevede că, în termen de șase luni de la intrarea în vigoare, toate UAT-urile trebuie să se înregistreze în SNEP.

Neînregistrarea atrage sistarea alimentării cu acele cote și sume defalcate de la bugetul de stat, reluarea plăților fiind condiționată de conformare, mai arată sursa citată.

Foto: DepositPhotos.com

