Fotbal internațional. Cristi Chivu și Inter Milano, eliminați din Champions League!

Bodo/Glimt a produs surpriza în Champions League şi a eliminat-o pe Inter Milano, scor 2-5 la general.

Cristi Chivu, antrenorul lui Inter / Foto: Inter Milano

Italienii n-au arătat deloc faţa echipei din Serie A în cele două meciuri contra norvegienilor. În campionatul intern, Inter este pe primul loc, cu zece puncte mai mult decât AC Milan, echipa de pe locul secund.

La finalul meciului de marți, Cristi Chivu şi Inter au fost criticaţi în presa locală pentru prestaţia avută în manşa retur.

„Eliminarea Interului împotriva lui Bodo a fost răsunătoare şi pe deplin meritată. Terenul sintetic, de generaţie veche, a contat doar până la un punct. Chivu, cu puţină aroganţă, invocase acum două zile iarba de pe San Siro, dar 'diavolii galbeni' au oferit o lecţie severă rivalilor lor mai titraţi şi în retur.

Un meci perfect al norvegienilor: s-au apărat organizat în prima repriză şi au aşteptat cu răbdare greşeala nerazzurrilor în partea a doua, lovind de două ori. Inter a marcat prin Bastoni când deja nu mai era nimic de făcut.

Chivu, pe bancă, era împietrit. Cel mai jos moment al mandatului său. Două meciuri, două înfrângeri răsunătoare şi dureroase. Absenţele de pe gazonul lui San Siro s-au simţit, mai ales Lautaro şi Dumfries. Dar au lipsit şi liderii din teren: Akanji în apărare, Barella la mijloc şi Thuram în atac au dezamăgit.

Având în vedere cum decurge sezonul, Chivu ar fi putut aborda playoff-ul cu mai multă atenţie, poate limitând rotaţia în deplasarea de la Cercul Polar Arctic”, au scris cei de la Corriere dela Sera.

