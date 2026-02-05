Primăria Cluj-Napoca, explicații suplimentare despre „aventura” cu Centura, tronson 2. Ce au făcut firmele?

După ce explicat problema suspendării contractului la Cenura Metropolitană, Primăria Cluj-Napoca a venit cu alte clarificări detaliate despre contract și companiile participante.

Primăria a suspendat lucrările la tronsonul II al Centurii Metropolitane | Foto: imagine randată proiect centura metropolitană - Emil Boc, Facebook

În contextul acuzațiilor lansate în spațiul public cu privire la suspendarea lucrărilor la centura metropolitană a Clujului, Primăria a venit ieri, 4 februarie 2026 cu clarificări.

„Decizia de suspendare a contractului a fost fundamentată pe prevederile art. 38.1 din Acordul contractual, coroborate cu art. 12 alin. (8) și (11) din același acord, care consacră răspunderea solidară a asocierii față de Beneficiar și caracterul neopozabil al înțelegerilor interne dintre asociați”, transmite administrația locală.

Primăria reacționează în problema suspendării lucrărilor la centura metropolitană și acuză „atacuri politice” fără fundament juridic: „Toate condițiile legale au fost respectate”

Atunci, municipalitatea clujeană a dezmințit informațiile vehiculate de Asociația Pro Infrastructura, care puneau la îndoială capacitatea administrativă de implementare a proiectului centurii.

„Asociatia Pro Infrastructura - divizia înarmată a USR - se remarcă din nou prin atacuri politice fără fundament juridic!

Din respect pentru opinia publică și pentru corecta informare a opiniei publice facem următoarele precizări în legătură cu afirmațiile Asociației Pro Infrastructură: Este esențial de subliniat că nu orice dispută internă între membrii unei asocieri afectează validitatea atribuirii unui contract”, arata Primăria Cluj-Napoca într-un comunicat, miercuri, 4 februarie 2026.

Astăzi, joi, 5 februarie 2026, municipalitatea a revenit cu noi informații referitoare la subiectul Centurii Metropolitane, tronson II.

Primăria Cluj-Napoca, noi explicații despre Centura Metropolitană, tronson 2

În legătură cu informarea de presă din data de 04.02.2026 emisă de către Integral Inzenjering AD Laktasi – participant la licitația pentru Centura Metropolitană, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a făcut joi, 5 februarie 2026, următoarele precizări:

„Până în prezent, Primăria municipiului Cluj-Napoca nu a primit - de la Integral - în integralitate informațiile precizate în comunicatul de presă. De exemplu, am aflat doar din acest comunicat faptul «ca după acel «prim contact» la data de 27.09.2024, un contract între părți a fost respins atât la data de 02.10.2024 cât și la data de 15.10.2024». Evident rămâne întrebarea ce rol mai avea contactul dintre părți din data de 15.10 2024 din moment ce depunerea ofertei făcută de către Dimex a avut loc la data de 03.10.2024” se arată în comunicatul Primăriei Cluj-Napoca.

Municipalitatea a prezentat, pe scurt, pașii derulați în implementarea proiectului centurii metropolitane:

„La data de 07.05.2025 a fost încheiat la București contractul de proiectare și executie pentru tronsoanele 2 și 3 ale Centurii metropolitane Cluj. Acest contract a fost semnat în baza împuternicirilor depuse în cadrul procedurii de atribuire, dar și al acordului de asociere, prezentate atat în original cât și legalizat la notar public din Bulgaria, iar dl. Scurtu Ioan (DIMEX) a fost împuternicit și pentru semnarea contractului în numele Hydrostroy si respectiv Integral.

În data de 28.05.2025 a fost publicat anuntul de atribuire al contractului in SEAP, dar si în JOUE (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - n. red.) în conformitate cu prevederile legale incidente și aplicabile.

În timpul desfășurării contractului, Primăria Municipiul Cluj-Napoca, la data de 19.09.2025, a primit un e-mail, care nu conținea decât antetul firmei Integral, iar mai apoi prin registratură, la data de 25.09.2025 o adresă din partea INTEGRAL INZENJERING A.D. LAKTASI (asociatul 1 conform acord de asociere între părți) prin care acesta informează:

«Integral Inženjering AD Laktaši nu a semnat niciun acord de asociere, acord de subcontractare sau alt angajament care să autorizeze participarea la această licitație sau executarea contractului. Niciun reprezentant autorizat al companiei noastre nu a acordat consimțământul sau împuternicirea pentru o astfel de participare».

Fata de acestea, responsabilul de achiziții și managerul de proiect, în temeiul prevederilor contractuale, au formulat adresa către liderul asocierii, Dimex, pentru exprimarea unui punct de vedere asupra situației învederate de către Integral, adresa fiind trimisa la 25.09.2025 către Dimex.

Totodata, la data de 24.10.2025 pentru a da curs solicitarii Integral, responsabilul achizitii a formulat solicitare către Integral de a trimite Primăriei o adresă însușită de către reprezentantul legal al societății cu privire la cele indicate în e-mailul trimis anterior.

Ulterior acestor demersuri, la data de 27.10.2025, se trimite adresa semnată de reprezentantul legal al societății Integral cu același conținut.

În urma acestei corespondente, la data de 27.10.2025, Dimex ne-a comunicat următoarele:

La momentul semnării Contractului de Achiziție Publică nr. 498042 din 07.05.2025, au fost prezentate Autorității Contractante, conform prevederilor legale și cerințelor Documentației de Atribuire, următoarele documente:

1. Acordul de Asociere nr. 10524/27.09.2024, în formă originală;

2. Acordul de Asociere nr. 2853 din 16.04.2025 autentificat la Notar Public, în formă originală, prin care Integral Inženjering AD Laktaši și-a exprimat în mod expres și legal consimțământul de a participa în asociere și de a executa contractul, asumându-și răspunderea solidară.

De asemenea, am solicitat firmei Integral să își exprime punctul de vedere cu privire la documentele de la procedura de licitație ce privesc asociatul Integral, transmițându-le acestuia spre analiza și transmitere punct de vedere.

Integral a răspuns în data de 24.11.2025 prin adresa cu nr. 520/24.11.2025, trimițând documentele pe care le-am pus noi la dispoziție cu comentarii formulate in cazul documentelor depuse în limba sârba”, se mai arată în comunicatul Primăriei Cluj-Napoca.

Demersurile e făcute de Primăria în continuare pentru clarificarea de fapt și de drept a conflictului juridic dintre asociați

„În baza tuturor acestor documente, Primăria continuat cercetările prin trimiterea Notificării cu nr. 903281/26.11.2025 în baza prev. art. 12.8 din Acordul contractual către Dimex în care am precizat: «solicitam pana la data de 04.12.2025, ora 12.00, clarificarea punctuala a aspectelor precizate de Asociatul INTEGRAL INŽENJERING A.D. LAKTAŠI în corespondența ante menționată și anexata prezentei, inclusiv a comentariilor precizate pe marginea acesteia».

Cu privire la aceasta adresa, Dimex a solicitat prelungirea termenului pana la data de 08.12.2025, iar la data de 08.12.2025 au comunicat, prin adresa cu nr. 9741/08.12.2025:

«asociatul Integral Inženjering AD Laktaši este responsabil individual şi în solidar fată de Beneficiar de acțiunile sale, precum şi de corespondența transmisă prin care acesta, îşi retrage angajamentul luat în cadrul Asocierii prin intermediul mandatarului asociatului, reprezentantă legal prin doamna PRASTALMO MAJA în data de 27.09.2024 și prin împuternicitul acesteia - domnul DRAGAN JANOSEVIC dat în data de 16.04.2025 şi autentificat la Notar Public.», toate acestea fără a fi înlăturate contradicțiile rezultate din corespondența asociatului INTEGRAL INŽENJERING A.D. LAKTAŠI.

Am arătat firmei Dimex faptul că nu sunt tratate în mod explicit implicațiile juridice generate de faptul că un membru al asocierii infirmă în scris semnarea documentelor și acordarea mandatului pentru participarea la procedura de achiziție publică și pentru executarea contractului. Această situație menține o stare de incertitudine juridică, incompatibilă cu cerințele de legalitate, transparență și predictibilitate care trebuie să guverneze derularea unui contract de achiziție publică, cu atât mai mult în contextul unui proiect finanțat din fonduri publice”, a mai explicat Primăria Cluj-Napoca.

Primăria Cluj-Napoca a chemat față în față firmele asociate în contractul Centurii Metropolitane, tronson II

„Preciză faptul că la data de 27.11.2025 prin adresa cu nr. 905147 am convocat o întâlnire cu toți membrii asocierii, trimisă individual către fiecare dintre aceștia în parte. Întâlnirea urma sa aibă loc la data de 16.12.2025.

Cu privire la aceasta convocare, mai întâi Integral și-a afirmat disponibilitatea pentru participare: «Confirmăm primirea scrisorii de invitație la reuniune și vă informăm că am notat data confirmării reuniunii» în data de 28.11.2025, prin e-mail.

Totuși, la 09.12.2025 au trimis o adresa în care rețin: «Din toate motivele menționate mai sus, nici eu, nici reprezentanții Integral nu vom participa la reuniunea din 16 decembrie 2025. Integral nu este membru al consorțiului pe care îl invitați la reuniune. Integral nu dorește, nici pe fond, nici în mod formal, să se asocieze, din proprie voință, cu societățile enumerate în invitație prin participarea comună la o reuniune. Cu toate acestea, Integral este dispusă să se întâlnească cu dumneavoastră și/sau cu echipa dumneavoastră în cadrul unei întâlniri separate, în cazul în care acest lucru vă ajută să înțelegeți mai bine situația».

Ca urmare a acestui răspuns, am formulat o invitație separat pentru întâlnirea doar cu Integral, la data de 15.12.2025, astfel: «Suntem de acord să avem o întâlnire separată cu dvs. pe 16 decembrie 2025 la ora 10:00 (EET)».

Firma Integral nu a mai venit fizic la întâlnirea cu Primăria Cluj-Napca

Totusi, la acest raspuns, Integral, la aceeași dată, 15.12.2025 a raspuns astfel: «În legătură cu e-mailul Integral inženjering din 9 decembrie 2025, au intervenit schimbări în ceea ce privește ancheta în curs în acest caz, care o împiedică pe dna Maja Praštalo și/sau pe reprezentanții noștri să participe la întâlnirea de mâine. Vă rugăm să ne permiteți să comunicăm în continuare doar în scris».

Dimex a confirmat participarea la întâlnire, iar Hydrostroy, deși convocat și apelat, nu a dat curs nici apelului și nici convocarii trimise.

La data de 18.12.2025, prin adresa cu nr. 925264, ca urmare a neparticipării Integral la întâlnirea convocata de catre Municipiul Cluj-Napoca, am trimis o adresa către Dimex în care am reținut: «în acest context, Beneficiarul înțelege că, până la clarificarea completa și neechivocă a aspectelor menționate anterior, respectiv pana la stabilirea definitivă a veridicității documentelor și a întinderii mandatului de reprezentare, nu pot fi derulate activități de proiectare, execuție sau alte operațiuni contractuale care presupun angajarea parților in executarea Acordului contractual, aceasta conduita rezultând direct din poziția exprimata chiar de Dvs.»

După cum se poate observa, Municipiul Cluj-Napoca a efectuat demersuri și cu privire la întâlnirea în format fizic sau online (pe platforme de tip Zoom, Google Meet etc.) cu reprezentanții tuturor celor trei firme din asociere, cu același scop de a clarificare a aspectele ridicate de către cele doua părți, fără succes, însă.

Până la acest moment, luarea decizie de suspendare nu a fost tratată cu indiferență sau cu un motiv ascuns, ci cu prudență față de lege și banul public, existând posibilitatea în orice moment ca Dimex să atace atât decizia de suspendare cât și o decizie de reziliere cu solicitarea de despăgubirii.

Precizăm ca poziția Dimex a fost întotdeauna de a arata ca poziția Integral nu afectează valabilitatea Acordului semnat între părți, că există de fapt neînțelegeri între reprezentanții Integral care nu și-ar recunoaște unul altuia competențele, că situația este în analiza lor și ca fac tot posibilul pentru soluționarea acesteia și continuarea proiectului prin finalizarea proiectării, aspecte reținute și printr-o declarație media a dlui. Scurtu de acum 2 zile.

Dimex, precizează suplimentar, faptul că: «documentele Integral solicitate la momentul verificării de către Autoritatea contractanta au fost corecte și erau actualizate[...] persoana care a semnat acordul de asociere avea dreptul, conform verificărilor efectuate de către notar, să semneze acordul respectiv [..] nu înțelegem refuzul Integral de a-și asuma documentele semnate pe care le deținem în original [...]».

Precizăm faptul că în această perioadă, anterior suspendării temporare a contractului, am invitat asociații – Dimex și Integral – pentru o întâlnire în format fizic, apoi online cu reprezentanții primariei municipiului Cluj-Napoca. Ambele întâlniri au fost refuzate de către Integral. Primăria a avut o singură întâlnire cu reprezentanții Dimex. Precizăm faptul ca Primăria municipiului Cluj-Napoca a solicitat azi (joi, 5 februarie 2026 -n. red.) firmei DIMEX un punct de vedere cu privire la comunicatul de presă emis ieri de către Integral. Redăm în continuare răspunsul integral primit de la DIMEX:

«Referitor la comunicatul emis de catre Integral Inzenjering respingem afirmațiile făcute de Integral Inženjering potrivit cărora documentația depusă în cadrul procedurii de achiziție ar fi fost falsificată.

Dorim să facem urmatoarele precizari:

1. Acordul de Asociere incheiat intre Dimex 2000 Company, în calitate de lider și ceilalți asociați, inclusiv Integral Inzenjering a fost întocmit de către un notar public și semnat în fața acestuia, verificându-se dreptul fiecărui reprezentant de a semna respectivul document în numele companiei sale .

. 2. Compania noastră nu cunoaste dacă în interiorul Integral Inzenjering au fost acțiuni de care managementul companiei nu a știut sau cu care acesta nu a fost de acord.

3. Ceea ce știm este că documentele Integral Inzenjering solicitate la momentul verificării de către Autoritatea Contractantă au fost corecte și erau actualizate .

. Dintre aceste documente enumerăm: certificate care demonstrează plata taxelor locale și nationale la momentul semnării contractului, documente care atestă care sunt persoanele de conducere ale companiei, cazierele judiciare actualizate ale acestora.

4. Totodată, așa cum am menționat anterior, persoana care a semnat Acordul de Asociere, avea dreptul, conform verificărilor efectuate de catre notar, să semneze acordul respectiv.

5. Dorim să mentionăm că asociatul Integral Inzenjering are 1% cotă în cadrul contractului iar Dimex 2000 Company are capacitatea tehnică și financiară de a finaliza proiectul fără întarzieri.

Nu înțelegem refuzul Integral Inženjering de a-și asuma documentele semnate pe care le deținem în original, însă avem încredere că ancheta în curs va clarifica toate aspectele și va stabili responsabilitățile legale.

Cu stimă, Reprezentant Antreprenor, Daniel Scurtu»

După mai multe analize juridice în cadrul primăriei și având în vedere faptul că Dimex nu a răspuns în mod concludent și neechivoc la solicitările noastre de clarificare, Primăria a decis suspendarea temporară a contractului”, a mai transmis municipalitatea.

Primăria a trimis tot la DNA pentru a dovedi

Primăria Cluj-Napoca a precizat faptul că toate documentele menționate și precum și corespondența desfășurată între părți a fost transmisă Direcției Naționale Anticorupție (DNA) spre legală soluționare.

„De asemenea, având în vederea importanța proiectului Centurii metropolitane, dar și complexitatea litigiului juridic (cu multiple fațete, achiziții publice, administrativ și penal), Primăria, cu aprobarea Consiliului Local, achiziționează servicii de asistență juridica.

Recenta decizie a Curții Constituționale precizează faptul că «excluderea unui operator economic de la procedura de achiziție doar pentru ca este subiectul unei anchete penale fără a fi pronunțată o hotărâre definitivă de condamnare echivalează cu o încălcare a prezumției de nevinovăție, fiind astfel neconstituțională», complică și mai mult situația existentă pentru a găsi o soluție inatacabilă la prezenta stare de fapt.

Primăria, în colaborare cu organele de anchetă și cu fundamentare juridică corespunzătoare, va lua o cea mai potrivită decizie administrativă cu privire la acest proiect atât de important pentru comunitatea noastră”, se mai arată în comunicatul municipalității

Primăria clarifică modul în care a decurs licitația pentru Centura Metropolitană, tronson II

„Procedura a fost verificata atât ca și documentație de atribuire cât și în evaluare de către ANAP.

Pe parcursul evaluării au fost primite avize conforme necondiționate din partea ANAP, mai puțin la procesul-verbal tehnic unde am primit aviz conform condiționat, remediat de către comisia de evaluare și apoi aviz conform necondiționat și asupra raportului procedurii.

În timpul evaluării au fost solicitate clarificări cu privire la fiecare etapa de verificare a documentelor de eligibilitate, propunerilor tehnice si asupra propunerii financiare.

Totodată, în evaluare, comisia de evaluare i-a avut alături nu doar pe verificatori din partea ANAP ci și experți cooptați.

Nu în ultimul rând, anterior semnării contractului, am solicitat Ministerului de resort confirmarea posibilității de suplimentare fonduri având în vedere faptul că oferta depășea cu 14,98% valoarea estimată.

Totodată, în temeiul Regulamentului EU 2022/2560 am trimis către grow-fsr-pp-notifications@ec.europa.eu declarația asocierii în vederea verificări acesteia.

La data de 11.04.2025 am primit de la GROW FSR – Public Procurement Team /European Commission DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs Unit C.2. – Public Procurement e-mail de confirmare retinand: «Please feel free to continue with the award»

Contractul nu s-a încheiat fără aceste confirmări anterioare.

Contractul a fost semnat cu: Asocierea- conform SEAP – formată din:

DIMEX-2000 COMPANY / RO 13027407

HYDROSTROY AD / BG103029862

INTEGRAL INZENJERING A.D. LAKTASI / 4401145050005

Precizări cu privire la procedura de înscriere la licitație:

La depunerea ofertei, conform legislatiei în vigoare, a fost înaintat acordul de asociere și împuternicirea liderului pentru depunerea ofertei și semnarea contractului. De asemenea, declarația DUAE din partea Integral, încarcată în formatul cerut de către SEAP.

Totodată, întreaga oferta a fost înaintată sub semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberată de un furnizor de servicii de certificare acreditat a dlui. Ioan Scurtu (Dimex)

În conformitate cu prev. art.60 alin.(4)din HG 395/2016: «Oferta va fi semnată cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii şi încărcată în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic şi numai de către operatorii economici înregistrați».

Totodată, a fost prezentat si cazierul judiciar valabil al dlui. Scurtu Ioan, făra fapte penale înscrise în acesta.

Modalitatea de evaluare a ofertei a respectat întru totul Procedura operațională aprobată de la nivelul instituției PO 448-03 cât și prevederile Ordinului 1170/2021 a ANAP, HG 395/2016 si Legea 98/2016, dar și Directiva 24/2014 a UE.

Evaluarea a fost făcută cu rigurozitatea și atenția pe care membrii comisiei de evaluare puteau să le exercite, având în vedere faptul că documentele provenite din alte țări- non UE – Bosnia și Hertegovina – au beneficiat de traducere autorizată în limba română făcută de traducător autorizat limbile sârbă, croată și engleză, dl. Gioca Lanosevici.

În ceea ce privește înregistrarea în SEAP a Integral:

Declarația de participare publicata în SEAP

Anunțul de atribuire publicat in JOUE si SEAP

Declarația DUAE completată și pusă la dispoziția autorității contractante de către INTEGRAL INZENJERING A.D. LAKTASI / 4401145050005, date care sunt verificabile și vizibile in SEAP și care confirmă faptul că aceasta societate este înregistrată activ în SEAP.

Totodată, alături de procedura pentru Centura Metropolitana Cluj, Integral mai figurează ca și participant – având calitatea de subcontractant și/sau tert susținător în cel puțin alte 4 proceduri de achiziție publică aflate în acest moment în SEAP, cu diferite autorități contractante, astfel:

figurează ca terț susținător în licitatia pentru Proiectare și execuție drum expres Bacău-Piatra Neamț – în prezent contestată - autoritate contractantă CNIR, oferta declarată admisibilă de către CNIR, clasată pe locul II și care a formulat contestație împotriva câștigătorului desemnat – conform detalii SEAP

– în prezent contestată - autoritate contractantă CNIR, oferta declarată admisibilă de către CNIR, clasată pe locul II și care a formulat contestație împotriva câștigătorului desemnat – conform detalii SEAP figureaza ca subcontractant și în licitația pentru Proiectare si execuție lucrări «Varianta ocolitoare a municipiului Mediaș, pe DN14» - în prezent în desfășurare;

figureaza ca terț și subcontractant pentru licitație Proiectarea și executia lucrarilor pentru «DN 73 C, km 44+800 – km 55+000, Curtea de Argeș - Tigveni» (LOT 1);

figurează ca subcontractant și ca terț și subcontractant (participare cu 2 ofertanți diferiți) Proiectare și execuție lucrări la obiectivul «Drum de legătură pentru creșterea accesibilității în zona urbană a Municipiului Târgoviște»;

Integral Inzenjering AD Laktasi figurează ca fiind înscris în SEAP la data de 01.10.2024, cu un nr. CUI corect, așa cum confirmă și aceștia prin comunicatul de presă.

Procedura de înregistrare in SEAP a unei societăti comerciale pentru participarea la proceduri de achizitie – procedură care NU implică Primaria municipiului Cluj-Napoca – dar pe care o poate observa pe site-ul https://e-licitatie.ro/pub/manual/su/ sens în care SEAP, prin adresa cu nr. 10055/16.01.2026 a comunicat Primarei municipiului Cluj-Napoca următoarele:

«1. Procedura parcursă de operatorul economic INTEGRAL INZENJERING A.D. LAKTASI a fost cea de înregistrare în calitate de ofertant, persoană juridică străină, în cadrul căreia operatorul economic a selectat din lista derulantă disponibilă în cadrul procedurii țara de proveniență, țară Non UE și anume Bosnia si Herzegovina, și a completat informațiile solicitate în cadrul formularului online din SEAP (denumire societate, cod fiscal, reprezentant legal, adresa sediului social, activitate etc). Conform procedurii de înregistrare, persoanele juridice străine completează formularul online disponibil în sistem și atașează documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoana juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din țara în care operatorul economic respectiv este rezident.

2. Operatorul economic INTEGRAL INZENJERING A.D. LAKTASI a completat formularul online cu datele aferente societății respective și a atașat un document denumit Certificat constatator actual extras din Registrul Societăților emis de Agenția pentru Servicii Intermediare, Informații și Financiare, Republica Serbia tradus în limba română de un traducător autorizat din care reiese denumirea societății, codul de identificare fiscală, adresa sediului social, denumirea reprezentantului legal, activitate principală, activități secundare, persoane autorizate să reprezinte societatea.

3. Documentul mai sus menționat - coroborat cu formularul online completat - a stat la baza înregistrării operatorului economic INTEGRAL INZENJERING A.D. LAKTASI, identificat prin codul de identificare fiscala 4401145050005.

4. Validarea procedurii de înregistrare a fost realizată de către un operator SEAP cu competențe pentru această acțiune, conform procedurii interne operaționale pentru înregistrarea operatorilor economici în sistem. Ulterior validării, operatorul economic a primit un certificat digital securizat pentru accesarea sistemului în calitate de ofertant. Odată cu emiterea certificatului digital, informația privind înregistrarea operatorului economic în sistem a devenit publică (poate fi vizualizată în secțiunea Lista participanți (https://www.elicitatie.ro/pub/participants) de pe partea publică a SEAP (https://e-licitatie.ro/pub) împreună cu date precum denumire, cod de înregistrare fiscală, denumire reprezentant legal, data creării contului, denumire persoană de contact, adresa sediului social, număr de telefon, website, număr repere de catalog configurate în sistem, numărul de achiziții directe sau proceduri de atribuire derulate online la care a participat respectiv la care a fost desemnat câștigător.

5. Vă informăm că date asociate contului precum adresa de e-mail utilizată pentru crearea contului, autentificare, transmiterea notificărilor oficiale și a comunicărilor generate și transmise de sistem inclusiv contul de utilizator și denumirea utilizatorului care a realizat acțiuni la procedura de atribuire identificată în sistem cu numărul CN1070715 pot fi puse la dispoziție de către SEAP doar entităților cu rol de verificare și control.

Dorim să precizăm că la o procedură de atribuire derulată online doar operatorul economic care s-a înscris la procedura de atribuire poate atașa documente, toți ceilalți participanți (ofertant asociat, terț susținător, subcontractant) pot doar să accepte grupul de participanți configurat de operatorul economic înscris și să completeze DUAE. Operatorul economic INTEGRAL INZENJERING A.D. LAKTASI a participat la procedura de atribuire aferentă anunțului de participare CN1070715 în calitate de ofertant asociat, singurele acțiuni pe care le-a putut realiza în sistem la această procedură prin SEAP fiind acceptarea grupului și completarea DUAE. A se vedea și răspunsul la întrebarea nr.7.

6. Suspendarea sau blocarea unui operator economic de către SEAP se realizează doar dacă SEAP primește o solicitare din partea unei entități cu astfel de competențe (spre exemplu instanța de judecată). În cazul operatorului economic INTEGRAL INZENJERING A.D. LAKTASI, SEAP nu a primit o astfel de solicitare.

7. La procedura de atribuire identificată cu nr. CN1070715, S.C. DIMEX-2000 COMPANY - RO 13027407 a fost ofertantul, lider al asocierii, care s-a înscris la procedură în SEAP și a depus ofertă, nu INTEGRAL INZENJERING A.D. LAKTASI. Reiterăm faptul că doar operatorul economic înscris la procedura de atribuire derulată online poate depune documente în sistem, ofertanții asociați (calitate pe care a avut-o operatorul economic INTEGRAL INZENJERING A.D. LAKTASI la procedura de atribuire identificată în SEAP cu numărul CN1070715 fiind de ofertant asociat) neavând această posibilitate, ci doar acceptarea formei de asociere configurate de DIMEX-2000 COMPANY - RO 13027407 în sistem și completarea formularului electronic DUAE propriu.

8. {...} în cadrul procedurii de înregistrare pentru operatorii economici persoane juridice străine nefiind necesară transmiterea documentelor semnate electronic.

10. Conform informațiilor disponibile în procedura de înregistrare, SEAP a verificat documentul constatator atașat de operatorul economic INTEGRAL INZENJERING A.D. LAKTASI, acesta fiind tradus în limba română de un traducător autorizat.

În concluzie, înregistrarea în SEAP a firmei Integral s-a desfășurat printr-o procedură ce nu are legătură cu Primăria municipiului Cluj-Napoca. Precizăm faptul că am formulat solicitări suplimentare pe care le-am trimis către SEAP la data de 23.01.2026, dar la care încă nu ne-a fost comunicat un răspuns pana la data prezentei”, a conchis Primăria Cluj-Napoca.

