Școala din satul clujean Cara, reabilitată. Lucrările, confinanțate cu 200.000 lei de Consiliul Județean.

Școala Gimnazială Cara, din comuna Cojocna, a fost fost reabilitată. Consiliul Județea (CJ) Cluj a confinanțat cu 200.000 de lei investiția.

Școala din satul Cara, comuna Cojocna, a fost reabilitată | Foto: Consiliul Județean Cluj

Primăria comunei Cojocna a finalizat recent lucrările de reabilitare a Școlii Gimnaziale din satul Cara.

200.000 de lei de la CJ Cluj pentru cofinanțarea reabilitării școlii din Cara

Investiția a fost cofinanțată de Consiliul Județean Cluj, prin intermediul unei alocări bugetare de 200.000 de lei din fondul de rezervă al instituției.

„Ne bucurăm că am reușit să alocăm această sumă de bani destinată finalizării lucrărilor de reabilitare a școlii în care își desfășoară activitatea circa 130 de elevi. În acest moment, clădirea asigură condițiile optime și tot confortul necesar desfășurării actului educațional realizat cu multă dăruire de cadrele didactice de aici”, a declarat președinte CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

Ajutorul oferit de Consiliul Județean a fost determinat de necesitatea înlăturării efectelor produse de fenomenele meteorologice extreme care au afectat comuna Cojocna în vara anului trecut și care au determinat numeroase pagube la infrastructura rutieră, gospodării și clădiri publice, inclusiv la Școala din Cara.

Lucrările au vizat, în principal, efectuarea de reparații urgente la sistemul electric și de încălzire a Școlii Cara, dar și intervenții pentru creșterea eficienței energetice, care au constat în în:

montarea unei centrale termice noi

înlocuirea sistemului electric și a instalațiilor aferente

achiziția de echipamente electrice și termice

realizarea de finisaje la pereții interiori și la tavane

