Eroarea din autobuze care i-a costat bani în plus pe clujeni. Cum puteți recupera suma?

O eroare tehnică care a afectat o mică parte din flota Companiei de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca i-a costat pe călători bani în plus la POS.

O eroare tehnică i-a costat banii pe călători | Foto: Reddit - r/cluj - Complete_Inflation39 (stânga) / CTP Cluj (dreapta)

Mai exact, ieri, 13 ianuarie 2026 a fost o zi cu ghinion pentru unii călători clujeni, chiar dacă nu a fost o zi de vineri, ci una de marți.

Ghinionul pentru cei care și-au achiziționat bilete direct de la POS-urile din mijloacele de transport în comun a fost ca o eroare tehnică să îi taxeze suplimentar la plata cu cardul.

Astfel, pe mai multe autobuze din Cluj-Napoca, la POS-uri a apărut suma de 4 lei pentru o călătorie. Mulți călători, din încredere și/sau din neatenție nu au observat această eroare și au apucat să plătească în plus.

Actualmente, 14 ianuarie 2026, data redactării acestui articol, tariful oficial pentru o călătorie este de 3,5 lei pentru mijloacele de transport în Cluj-Napoca.

Clujenii, taxați în plus la POS-urile din autobuze

Pe rețeaua de socializare reddit, mai mulți clujeni au semnalat ieri această eroare. Inițial, oamenii au crezut că este vorba de o scumpire a biletelor.

„Iară s-a scumpit CTP ori am luat țeapă?”

Unii au recomandat soluții alternative, cum ar fi 24 Pay, unde ești taxat cu de 3,5 lei, prețul oficial.

Totodată, alții s-au plâns de faptul că la POS-urile din CTP durează „o eternitate până se procesează plata și de obicei când este aglomerat se face coadă”.

Cineva a răspuns pe reddit în comentarii și a spus că unele autobuze au deja POS-uri noi, „cu ecran mai mare, acelea procesează repede”.

Biletele au costat patru lei pe linii precum 25, 24B, cineva a precizat că a plătit chiar și 4.5 lei la o călătorie cu linia 9.

La Cluj, călătoria cu autobuzul e mai ieftină decât la Timișoara

Unii au început să compare prețurile cu cele din București și Timișoara.

„3,5, ce ieftin. La Timișoara e 5 lei de ceva vreme”

„La București e 3 lei biletul și ai valabilitate 90 de minute”

Expicația CTP Cluj: A fost o eroare tehnică

Ulterior CTP Cluj a venit cu o explicație oficială, miercuri, 14 ianuarie 2026.

„În urma unui update al sistemului de plată prin POS, a fost identificată o eroare tehnică ce a afectat aproximativ 10% din flota de mijloace de transport în data de 13.01.2026. Din cauza acestei erori, tariful a fost modificat automat la 4 lei în loc de 3,5 lei, tariful corect și valabil.

În cursul acestei dimineți, 14 ianuarie (2026 - n. red.) furnizorul serviciilor de plată a efectuat un nou update al terminalelor POS, iar eroarea a fost remediată. Ne cerem scuze pentru inconveniențele create și vă asigurăm că depunem toate eforturile necesare pentru a oferi servicii de calitate.

Călătorii care au achitat un tarif mai mare decât cel normal sunt rugați să trimită dovada plății la adresa de e-mail sugestii@ctpcj.ro, în vederea restituirii diferenței de tarif.

„Informațiile utile pentru publicul călător, cu privire la serviciul de transport public din Cluj-Napoca, sunt publicate în mass-media locală, pe site-ul companiei www.ctpcj.ro, în aplicația de mobil www.tranzy.ro și paginile social media Facebook și Instagram ale companiei, în vederea unei informări actualizate”, a transmis CTP Cluj, într-un comunicat oficial.

Conincidență de preț

Compania de Transport Public a anunțat în luna septembrie a anului trecut că dorește reducerea de la 26 de titluri tarifare în prezent la 15 titluri tarifare (9 titluri tarifare noi + 6 titluri tarifare actuale).

Practic ar rămâne șase tipuri de abonamente și bilete din cele de acum. În plus vor mai fi și alte nouă tipuri noi.

Noile tipuri de abonamente și bilete propuse de CTP

Bilet 90 de minute, preț 4 lei Abonament 24 ore, preț 12 lei Abonament 72 ore, preț 30 lei Abonament săptămânal, pret 40 lei Abonament lunar, preț 130 lei Abonament lunar urban + metropolitan, preț 250 lei Abonament 6 luni, preț 650 Abonament 1 an, preț 1.250 lei Abonament lunar protecție socială, preț 100 lei

Astfel, în rândul călătorilor s-a creat o confuzie. Mulți au crezut că ar fi intrat în vigoare prețul de 4 lei pentru un bilet de 90 de minute, însă a fost o coincidență, tariful greșit a fost tot de 4 lei.

În prezent, CTP are în grilă un bilet de timp de 60 de minute, care costă șapte lei, mai scump cu un leu de la 1 august 2025. Acesta ar urma să fie înlocuit de biletul de 90 de minute, care va costa 4 lei, mai ieftin față de cel de 30 de minute și cel de 60 de minute.

„Cu acest bilet de 90 de minute, călatorii vor putea schimba multiple mijloace de transport (autobuze, troleibuze, tramvaie) pe oricare din liniile de pe raza municipiului Cluj-Napoca - timp de 90 de minute din momentul validării. Înlocuieste din planul tarifar actual biletul de 1 călătorie, preț 3,50 lei, biletul urban 30 minute (valabil între prima și ultima călătorie), preț 3,50 lei și biletul urban 60 minute (valabil între prima și ultima călătorie), preț 7 lei. Se observă o creștere majoră a mobilității acestui titlu tarifar nou, cu el se vor putea efectua multiple călătorii (față de 1 călătorie cu biletul actual), precum și o perioadă de 90 de minute superioară biletelor actuale de 30 minute, respectiv 60 minute. De asemenea marchează o simplificare a planui tarifar actual (3 titluri tarifare se înlocuiesc cu 1 titlu tarifar)”, se arata în comunicatul CTP din septembrie 2025.

În acest sens, Primăria a făcut anul trecut o postare pe rețelele de socializare în i-a încurajat pe cetățeni să-și exprime opinia cu privire la noile tarifuri pe care dorește să le implementeze.

Primăria municipiului Cluj-Napoca a anunțat în noiembrie 2025 că a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, proiectul de hotărâre privind propunerea de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport public local de călători, practicate de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

În acest sens, până la data de 2 decembrie 2025, persoanele interesate au fost invitate să transmită propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la aceste tarife

După încheierea perioadei de consultare, proiectul ar fi trebuit supus aprobării, însă deocamdată nu a ajuns pe masa Consilierilor locali.

