Anunț CTP Cluj-Napoca - Reîncărcarea abonamentelor de transport gratuite pe anul 2026

Stimați beneficiari ai transportului public gratuit, nu uitați să vă reîncărcați abonamentul anual, pentru a călători gratuit cu transportul public!

Dacă ați încercat să validați cardul și ați primit mesajul “Card Nevalidat” pe fond roșu, însoțit de un sunet neplăcut, înseamnă că nu aveți abonament valabil pe anul 2026 și este necesar să veniți la Centrele de vânzare C.T.P. pentru reîncărcarea cardului.

Primăria Municipiului Cluj-Napoca susține cetățenii seniori cu vârstă de peste 70 de ani, pensionarii cu venituri sub plafonul aprobat, cetățenii de onoare, veteranii și văduvele de război, revoluţionarii și urmașii eroilor martiri precum si persoanele cu dizabilitati pentru a călători gratuit cu transportul public și în anul 2026, numai pe baza abonamentelor reînnoite anual.

Abonamentele gratuite se acorda astfel:

Pensionari cu domiciliul in Cluj-Napoca cu venituri pe cuponul de pensie la rubrica „Total drepturi” de până la 3600 de lei, persoanele peste 70 de ani indiferent de nivelul pensiei, cetățenii de onoare, veteranii și văduvele de război, revoluţionarii și urmașii eroilor martiri cu domiciliul ȋn Cluj-Napoca- Abonament gratuit pe toate liniile.

Pensionarii cu domiciliul in Cluj-Napoca cu venituri pe cuponul de pensie la rubrica „Total drepturi” intre 3601 lei si 4500 de lei - Abonament gratuit pe 1 linie in Cluj-Napoca.

Documentele necesare la Centrele de vanzare carduri sunt următoarele, (fără copii):

a) act de identitate ȋn original;

b) pentru pensionarii cu vârsta sub 70 de ani: Cupon de pensie sau Decizia de pensionare din luna curentă sau anterioară; Decizia medicală pentru pensionarii de boală; Decizie de pensie de urmaș;

c) dovada privind calitatea de: cetăţeni de onoare ai Municipiului Cluj ( desemnati conform Hotararii de Consiliu Local Cluj Napoca nr. 435/2006), veterani și văduve de război, revoluţionari și urmași ai eroilor martiri;

d) cardul de transport emis ȋn anii anteriori

Pensionari Comuna APAHIDA- abonament gratuit

a) act de identitate -domiciliul ȋn comuna Apahida - original;

b) adeverinţa sau chitanţa eliberată de Primăria Comunei Apahida pentru abonament pensionari;

c) cardul de transport emis anterior (pentru beneficiarii care deţin deja un card de transport);

Pensionari Comuna BACIU- abonament gratuit

a) act de identitate -domiciliul ȋn comuna Baciu - original;

b) adeverinţa eliberată de Primaria Comunei Baciu pentru eliberare abonament pensionari;

c) cardul de transport emis anterior (pentru beneficiarii care deţin deja un card de transport);

Pensionari Comuna FLORESTI-abonament gratuit

a) act de identitate -domiciliul ȋn comuna Floresti original;

b) Decizia de pensionare/ ultimul cupon de pensie- original;

c) cardul de transport (pentru beneficiarii care deţin deja un card de transport);

Pensionari Comuna FELEACU - abonament lunar cu reducere

a) act de identitate -domiciliul in comuna Feleacu original;

b) cupon de pensie;

c) cardul de transport (pentru beneficiarii care deţin deja un card de transport);

Persoanele beneficiare ale L 118/1990, L 189/2000 si OUG 214/1999– stramutati, deportati, detinuti politici

Buletin / carte de identitate – in original (domiciliul pe raza judetului Cluj) si o copie; Decizia sau Hotararea de la Casa Judeteana de Pensii Cluj -copie (se retine); Doua copii dupa ultimul cupon de pensie - (se retin); cardul de transport (pentru beneficiarii care deţin deja un card de transport)

Persoanele cu dizabilitati sunt invitate sa se prezinte la Centrul de vanzare OPERA - P-ta Stefan cel Mare nr.17-18, cu buletin/carte de identitate in original si cu cardul de transport, pentru incarcarea abonamentelor gratuite, pe baza listelor puse la dispozitie de Direcţia de Asistenta Socială și Medicală din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. Persoanele cu dizabilitati trebuie sa faca o cerere in prealabil, la Direcţia de Asistenta Socială și Medicală din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, pentru a fi trecute pe listele cu beneficiari.

Adresele Centrelor de vanzare si orarele se găsesc pe site-ul nostru www.ctpcj.ro

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.