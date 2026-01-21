Peste 220 de străzi private în Cluj, unde Primăria nu poate interveni pentru deszăpezire. Boc: „Noi am intervenit la solicitarea oamenilor, dar Curtea de Conturi mă poate întreba de ce”.

În contextul ninsorilor din ultima perioadă și a problemelor legate de deszăpezire, primarul Emil Boc a cerut consilierilor locali să se implice pentru a clarifica nelămuririle oamenilor cu privire la preluarea de către municipalitate a acestor străzi, astfel încât deszăpezirea sau intervențiile de modernizare să poată fi realizare legal.

„Avem 228 de străzi private în oraș. Aceste străzi nu fac parte din domeniul public, iar aici nu poți intra pentru deszăpezirea plătită din banii clujenilor, pentru că așa e legea”, a declarat, marți, primarul Emil Boc în cadrul intervenției din Consiliul Local.

Dacă o stradă se află, total sau parțial, în proprietate privată, legea nu permite Primăriei să investească bani publici în acel teren.

„Am flexibilizat la maximum procedurile, am mai spus: dați-ne strada așa cum e, numai mergeți la notar, iar după facem deszăpezire, punem iluminat public, intervenim.

Dar acum sunt peste 200 de străzi care nu sunt cedate Primăriei. Motivele? Unii vor să aibă bariera lor, dar atunci să nu aibă pretenții la deszăpezire. Alții nu se înțeleg, pentru că mai este câte un proprietar care n-a vrut și nu-l dă nimeni în instanță pentru consimțământ. Dar sunt 228 de străzi”, a explicat edilul Clujului.

În cazul unei străzi aflate în proprietate privată, până la preluarea oficială în proprietatea municipiului, nu pot fi amenajate trotuare, nu poate fi introdus iluminat public, nu pot fi reparate porțiunile de carosabil, nu pot fi efectuate lucrări de curățenie și nici intervenții sezoniere, cum este deszăpezirea, deoarece terenul nu aparține orașului.

Pentru a simplifica procesul, procedura de preluare a acestor străzi a fost clarificată în ultimii ani.

La solicitarea oamenilor, administrația locală a intervenit în unele zone, însă problema străzilor private reprezintă o temă prioritară, iar primarul i-a îndemnat pe consilierii locali să se implice în soluționarea acesteia:

„Le pun la dispoziție și o să vă rog, dragi consilieri locali, să vă luați fiecare sectoarele pe care le aveți: ajutați-ne să discutăm cu oamenii, să le preluăm.

De acolo vin foarte multe cereri. Când au fost chestii de urgență, stații de transport în comun, am intervenit. Dacă mă aude Curtea de Conturi, poate mă întreabă de ce. N-am putut să lăsăm mașinile blocate. Dar acolo trebuie să aibă contract cu firma de deszăpezire.

Această problemă trebuie rezolvată: 228 de străzi nu pot rămâne fără iluminat asigurat de municipalitate și fără deszăpezire.

Altfel, nu avem cadru legal pentru așa ceva, nu că n-aș dori. O.K., plătim impozite și taxe, dar astea sunt pentru anumite chestiuni, numai unde este proprietar statul poți investi. E un efort la care v-aș ruga împreună să lucrăm”, a declarat primarul Emil Boc.

Pentru ca o stradă privată să poată fi preluată de municipalite este necesar ca toți proprietarii să fie de acord cu donația sau renunțarea la dreptul asupra terenului, iar Primăria preia strada exact în configurația existentă, oferind sprijin pe tot parcursul procesului. Abia după finalizarea acestor pași, strada devine eligibilă pentru modernizare.

După cum semnala viceprimarul Dan Tarcea într-un mesaj publicat în decembrie 2025, administrația locală a flexibilizat modalitatea de preluare a străzilor private în proprietate publică. Astfel, prin donarea sau renunțarea la dreptul asupra terenului, străzile private pot fi preluate în domeniul public, iar Primăria poate interveni ulterior prin proiecte de modernizare în teren.

