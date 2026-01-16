Investiție de peste 19 milioane de lei pentru modernizarea străzii Pomet: proiectul va crește siguranța auto și pietonală din zonă

Primăria pregătește modernizarea străzii Pomet, investiție ce urmează să fie realizată în termen de zece luni în urma unei alocări ce depășește 3,7 milioane de euro.

Strada Pomet, modernizată în urma unei investiții de peste 3,7 milioane de euro|Foto: Google Maps

Proiect important pentru localnicii de pe strada Pomet.

Strada urmează să fie modernizată pentru a asigura siguranța circulației auto și pietonale și va spori confortul riveranilor din zonă.

Consiliul local va dezbate spre aprobare, în ședința de săptămâna viitoare, un proiect ce prevede alocarea sumei de 19.129.119,49 lei, inclusiv TVA, pentru modernizarea străzii Pomet din municipiul Cluj-Napoca.

Strada Pomet, care se desprinde din strada Oașului, are o lungime de 1.027,85 ml, iar suprafața propusă amenajării este de 8.994 mp.

Avizul arhitectului-șef a fost emis în decembrie anul trecut, iar dacă proiectul va fi aprobat în Consiliul Local, investiția va fi realizată în termen de 10 luni: 6 luni pentru proiectare + 4 luni pentru execuția propriu-zisă, din fondul bugetului local.

Conform scenariului propus, proiectul urmărește modernizarea străzii și creșterea siguranței auto și pietonale.

Sursa: primariaclujnapoca.ro

„Se impune luarea unor măsuri urgente de aducere la standardele corespunzătoare a suprafețelor pietonale și carosabile”, se arată în documentația supusă analizei.

Concret, vor fi adoptate structuri rutiere care să asigure capacitatea portantă pentru traficul actual și de perspectivă. De asemenea, se va avea în vedere scurgerea și eliminarea apelor din precipitații de pe suprafața sistemului rutier. Investiția include și modernizarea sistemului de iluminat prin aparate echipate cu surse LED.

Traseul străzii include patru tronsoane, iar lucrările de modernizare comportă beneficii privind fluidizarea traficului și siguranța rutieră, precum și de creștere a calității vieții și protecției mediului înconjurător. De asemenea, beneficiile economice ce decurg din modernizarea acestei străzi se referă la impactul pozitiv care se extinde și în sfera activării economice a orașului, arată sursa citată.

Proiectul de modernizare figura pe lista de investiții încă din 2025.

În același timp, un alt proiect important pentru zona de nord a municipiului, pasajul Oașului-Muncii, a fost adoptat în toamna anului trecut, iar etapa de execuție este programată pentru 2026.

