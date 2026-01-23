Tehnologie nouă de reparare a drumurilor, testată de DRDP Cluj. Cum funcționează? VIDEO

Directia Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj a testat o tehnologie nouă de reparare a asfaltului.

DRDP Cluj a testat o nouă tehnologie de reparare a drumurilor | Foto: Facebook, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere

„Pentru remedierea mai eficientă a degradărilor părții carosabile în sezonul rece, DRDP Cluj testează, în regie proprie, o tehnologie nouă pentru CNAIR”, a transmis DRDP Cluj, vineri, 23 ianuarie 2026, într-o postare pe pagina oficială de Facebook a instituției.

Cum a reparat DRDP Cluj asfaltul?

Conform sursei citate, această tehnologie constă în pulverizarea în straturi succesive, a emulsiei bituminoase și a agregatelor, ceea ce asigură o reparație locală stabilă și circulabilă într-un timp scurt.

Pentru execuție în sezonul rece, emulsia bituminoasă este încălzită la temperaturi cuprinse între 70 – 80 C, aditivată și completată cu fluxant, pentru menținerea lucrabilității la temperaturi scăzute și asigurarea aderării liant–agregat.

Această tehnologie a fost aplicată cu succes la temperaturi de -12C, iar rezultatele sunt pozitive.

Clujul ar putea da iar tonul în România

„S-a constatat până acum o scădere a timpilor necesari pentru remedierea degradărilor apărute în sezonul rece pe partea carosabilă”, a mai transmis DRDP Cluj.

„Dacă rezultatele scontate se vor confirma (inclusiv din perspectiva rezistenței în timp a reparațiilor), se ia în calcul extinderea folosirii acestei tehnologii la alte direcții regionale ale CNAIR”, a transmis Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

