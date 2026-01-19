Clujenii care au imobile cu probleme de colectare a apelor pluviale riscă amenzi. Boc: „Este un risc major pentru circulație”.

Clujenii care dețin imobile cu probleme de colectare și dirijare a apelor pluviale au fost avertizați să își remedieze neregulile, altfel vor fi amendați.

Trotuarele înghețate din cauza unor probleme ce țin de imobile private, pericol public pentru cetățeni | Foto: Captură video Facebook - Emil Boc

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, le-a solicitat de urgență, luni, 19 ianuarie 2026, tututor proprietarilor de imobile cu probleme de colectare și dirijare a apelor pluviale să își rezolve neregulile.

Emil Boc: Apa înghețată de pe trotuare reprezintă un risc pentru circulație

„Solicit tuturor proprietarilor de imobile care au probleme cu sistemul de captare a apelor pluviale să întreprindă de urgență lucrări de reparații pentru a remedia situația, întrucât, apa se scurge pe trotuare, pe căile de acces, iar acum, în perioada de iarnă, apa se transformă imediat în gheață și reprezintă un risc major pentru circulația publică”, a transmis Emil Boc, potrivit unui videoclip postat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit edilului, amenda este între 500 și 2.000 de lei pentru cei care nu remediază această situație.

„Astăzi (luni, 19 ianuarie 2026 - n. red.), toți proprietarii carea au această problemă au primit avertisment, iar dacă nu se vor conforma, atunci vor fi sancționați conform procedurilor legale. Fiecare dintre noi trebuie să ne facem datoria și trebuie să ne respectăm obligațiile legale pentru a nu produce prejudicii și pentru a nu pune în pericol circulația publică și siguranța cetățenilor”, a conchis Emil Boc.

