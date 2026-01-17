Amenzi pentru firma de salubritate din cauza gunoiului neridicat. Emil Boc: „Curățenia orașului nu este opțională!”

Firma de salubritate din Cluj-Napoca a fost amendată pentru gunoiul neridicat în mai multe puncte de colectare din cartierele municipiului.

Sancțiuni aplicate la Cluj pentru neridicarea gunoiului la timp. Emil Boc: „Curățenia orașului nu este opțională”|Foto: Emil Boc - Facebook

După o vizită în teren, efectuată în urma sesizărilor făcute de clujeni, primarul Emil Boc a anunțat că firma de salubritate din Cluj-Napoca a fost amendată cu 2.000 de lei pentru fiecare punct gospodăresc care nu are gunoiul ridicat la timp.

Dacă problema nu va fi soluționată, sancțiunile vor continua, a transmis primarul Emil Boc.

Amenzi pentru firma de salubritate din cauza gunoiului neridicat. Emil Boc: „Curățenia orașului nu este opțională”

Emil Boc a efectuat, vineri, o vizită în cartierul Gheorgheni, pe strada Unirii, la unul dintre punctele gospodărești unde gunoiul a rămas neridicat.

Sancțiuni aplicate la Cluj pentru neridicarea gunoiului la timp. Emil Boc: „Curățenia orașului nu este opțională”|Foto: Emil Boc - Facebook

Edilul a transmis că pentru fiecare punct gospodăresc, amenda minimă este de 2.000 de lei.

„Am primit foarte multe sesizări privind faptul că nu se ridică gunoaiele la timp. Am ieșit pe teren și, așa este.

Ridicarea gunoiului la timp este o obligație contractuală, nu o favoare la adresa clujenilor! Curățenia orașului nu este opțională!

Firma de salubritate este sancționată cu amendă de minim 2.000 de lei pentru fiecare punct gospodăresc care nu are gunoiul ridicat la timp!”, a declarat primarul Emil Boc prin intermediul unui mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

Primarul a vorbit despre necesitatea serviciilor de calitate în condițiile în care oamenii sunt cei care plătesc pentru acestea.

După cum semnala monitorulcj.ro, de la 1 ianuarie 2026, tarifele pentru ridicarea gunoiului în Cluj-Napoca și alte localiăți din județ au fost majorate.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: