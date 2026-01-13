TIR-ul blocat în Cluj care a „paralizat” circulația. Emil Boc a explicat cum s-a întâmplat.

Un TIR blocat pe strada Donath din cartierul Grigorescu, municipiul Cluj-Napoca, a îngreunat mult circulația rutieră, iar ceilalți participanți la trafic au stat bară la bară.

Un TIR blocat a „paralizat” traficul în Cluj-Napoca, marți, 13 ianuarie 2026 | Foto: Captură video, Emil Boc

De la comandamentul central de deszăpezire, Emil Boc a eplicat cauza blocării circulației pe strada Donath din municipiul Cluj-Napoca.

TIR-ul blocat care a „paralizat” traficul în Cluj la oră de vârf

„În zona Grigorescu, strada Donath, un TIR din Turcia care a venit pe o rută greșită dată de GPS a blocat de mai bine de 30 de minute circulația pe strada Donath”, a transmis Emil Boc, potrivit unui clip video transmis în direct pe pagina de Facebook, la ora 17.36.

Edilul a precizat că reprezentanții Poliției: Locale și Naționale au încercat să dirijeze TIR-ul, însă din cauza mașinilor și a dotării TIR-ului (fără lanțuri) au avut dificultăți.

Blocajul a durat aproape o oră, ulterior, în timpul transmisiunii în direct, primarul a prezentat cum TIR-ul a fost imobilizat, la scurt timp a plecat, iar circulația s-a reluat ușor pe strada Donath.

„În urgențele zona 1 s-a intervenit, chiar dacă acum se circulă în condiții de iarnă. Mai există străzi pe urgența 2 unde se intervine”, a mai precizat Boc.

Totodată, primarul a prezentat cum se circulă în urma deszăpezirii pe mai multe tronsoane din muncipiul Cluj-Napoca.

Pentru sesizări și solicitări cu privire la deszăpeziere în Cluj-Napoca puteți apela la următoarele numere de telefon:

Telefon dispecerat deszăpezire Supercom (24/7): 0784.002.839

Telefon dispecerat deszăpezire Brantner Servicii Ecologice (24/7): 0737.770.428

Telefon Comandament deszăpezire al Primariei: 0727 228 526, disponibil atât pentru apeluri, cât și pentru mesaje WhatsApp;

Pe website-ul Primăriei la secțiunea https://primariaclujnapoca.ro/strazi/deszapezire/ sunt disponibile mai multe informații, inclusiv lista străzilor unde se intervine și categoria de urgență (1, 2 sau 3) din care fac parte pentru prioritizarea intervențiilor de îndepărtare zăpada și combatere polei.

Cetățenii din Cluj-Napoca pot vedea în timp real unde intervin utilajele de la firmele care se ocupă cu deszăpezirea:

Sectorul 1 SC SUPERCOM SA - Mănăștur, Zorilor, Gruia, Dâmbul Rotund și 80% din zona centrală

Mașinile de deszăpezire din Cluj-Napoca, monitorizate în timp real: Sectorul 1 SC SUPERCOM SA | Foto: captură foto www.primariaclujnapoca.ro/strazi/deszapezire

Sectorul 2 SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - Mărăști, Gherogheni, Între Lacuri, Bulgaria, Someșeni, zona centrală 20% și Andrei Mureșanu

Mașinile de deszăpezire din Cluj-Napoca, monitorizate în timp real: Sectorul 2 SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL| Foto: captură foto www.primariaclujnapoca.ro/strazi/deszapezire

AICI puteți vedea în timp real situația deszăpezirii din Cluj-Napoca.

Informația este publică pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca, deoarece mașinile de deszăpezire sunt dotate și cu GPS.

Emil Boc a reamintit că cetățenii AU OBLIGAȚIA SĂ ÎȘI CUREȚE TROTUARUL DIN FAȚA IMOBILULUI, indiferent că este vorba despre persoane fizice sau juridice.

