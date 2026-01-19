Creșă de 11 milioane de lei, inaugurată la Baciu!

Zeci de copii din Baciu vor putea beneficia de condițiile noiii creșe care a fost inaugurată.

Foto: Consiliul Județean Cluj Facebook

Inaugurarea creșei a avut loc vineri, 16 ianuarie, iar la eveniment au luat parte mai mulți oficiali, printre care și vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Vakar Istvan.

Evenimentul s-a desfășurat în prezența ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, Cseke Attila, a altor oficialități ale administrației publice centrale și locale, respectiv a primarului și viceprimarului comunei Baciu, Balázs János și viceprimarului Maier Cosmin.

„Prin inaugurarea acestei creșe, programul derulat de Ministerul Dezvoltării a ajuns la un total de 48 de unități școlare pentru antepreșcolari și la 3.000 de locuri nou-create pentru copiii din întreaga țară – un obiectiv esențial pentru sprijinirea familiilor tinere și dezvoltarea comunităților locale.

Comuna Baciu, aflată lângă municipiul Cluj-Napoca, este acasă pentru multe tinere familii care lucrează în municipiu, iar creșa inaugurată astăzi va ajuta la soluționarea lipsei locurilor în creșe pentru cei mici”, a anunțat ministrul Cseke Attila.

Foto: Consiliul Județean Cluj

În contextul desfășurării ceremoniei de inaugurare, Vakar Istvan a subliniat importanța acestei investiții pentru comunitatea din Baciu.

„O creșă înseamnă în primul rând siguranță, educație timpurie de calitate și un sprijin real pentru părinții care pot merge la serviciu știind că cei mici sunt într-un mediu sigur, modern și adaptat nevoilor lor. Înseamnă șanse egale pentru copii, indiferent dacă se nasc într-un mare oraș sau într-un sat.

Adevărata semnificație a zilei de azi e însă legată de unitate, de implicare și colaborare a noastră, a tuturor decidenților, în beneficiul comunității. Consiliul Județean Cluj a colaborat și colaborează foarte bine cu administrația locală din Baciu, iar rezultatele se văd.

Nu întâmplător, doar în ultimii cinci ani, Consiliul Județean a alocat acestei comune peste 2,5 milioane de lei pentru finanțarea a zeci de proiecte de investiții, proiecte care au dat o șansă în plus comunei Baciu de a se dezvolta echilibrat și sustenabil.”, a punctat acesta.

Foto: Consiliul Județean Cluj

Noua creșă, construită de la zero, este un proiect în valoare de 11,4 milioane de lei, finanțat de Compania Națională de Investiții prin intermediul Programului Guvernamental de Creșe Sfânta Ana.

De asemenea, la nivelul județului Cluj, creșa din Baciu reprezintă a patra investiție de acest fel, după cele din Câmpia Turzii, Gherla și Dej, finalizată până în prezent în cadrul acestui program dedicat construirii de creșe publice noi, moderne și prietenoase cu mediul.

Foto: Consiliul Județean Cluj

Creșa are o suprafață construită de circa 1.300 mp și este organizată pe trei componente funcționale: zona administrativă, zona destinată copiilor și zona spațiilor tehnico-gospodărești, la care se adaugă și un cabinet medical.

De asemenea, clădirea beneficiază de o performanță energetică foarte ridicată, la standarde nZEB (near-Zero Energy Building), și este dotată cu panouri solare și fotovoltaice pentru asigurarea necesarului de energie și apă caldă din surse regenerabile.

Foto: Consiliul Județean Cluj

