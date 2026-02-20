Se încălzește la Cluj înainte de weekend. Prognoza meteo 20 februarie 2026.

Vremea se încălzește la Cluj înainte de sfârșitul de săptămână.

Vremea se încălzește la Cluj, vineri, 20 februarie 2026 | Foto: monitorulcj.ro

Vremea se va încălzi la Cluj-Napoca, astăzi, vineri, 20 februarie 2026.

Temperatura maximă va fi de 8 grade Celsius la Cluj-Napoca.

Minima zilei va fi de 1 grade Celsius.

Cerul va fi mai mult noros.

Viteza vântului va fi de 9 m/s.

