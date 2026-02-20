Actualitate
Se încălzește la Cluj înainte de weekend. Prognoza meteo 20 februarie 2026.
Vremea se încălzește la Cluj înainte de sfârșitul de săptămână.Vremea se încălzește la Cluj, vineri, 20 februarie 2026 | Foto: monitorulcj.ro
Vremea se va încălzi la Cluj-Napoca, astăzi, vineri, 20 februarie 2026.
Temperatura maximă va fi de 8 grade Celsius la Cluj-Napoca.
Minima zilei va fi de 1 grade Celsius.
Cerul va fi mai mult noros.
Viteza vântului va fi de 9 m/s.
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
CITEȘTE ȘI: