Instanța obligă GOTO să desființeze parcările amplasate prea aproape de terminalele Aeroportului. Ciceo: „Peste 100 de victime, în caz de explozie”

Judecătoria Cluj a dispus prin ordonanță președințială desființarea locurilor de parcare aflate la mai puțin de 30 de metri de terminalele Aeroportului, până la judecarea fondului.

Instanța obligă GOTO să desființeze parcările amplasate prea aproape de terminalele Aeroportului. FOTO: Facebook/ Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj

Conducerea Aeroportului Cluj a reclamat, recent, că firma care administrează o parte din parcare permite parcarea mașinilor foarte aproape de terminal, contrar prevederilor legale. Marți, 12 septembrie, instanța a decis să oblige firma GOTO Parking să înceteze exploatarea locurilor de parcare amplasate la mai puțin de 30 de metri de terminalele Aeroportului până la soluționarea acțiunii de fond ce face cazul unui dosar aflat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca.

Directorul general al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, David Ciceo, a declarat, pentru monitorulcj.ro, că riscul pentru siguranța pasagerilor, în cazul unei explozii la mai puțin de 30 de metri de terminalele Aeroportului, ar fi semnificative. Potrivit lui David Ciceo, o analiză a arătat că un astfel de incident ar crea peste 100 de morți și răniți.

„Aeroportul a solicitat o ordonanță președințială, având în vedere că, în urmă cu aproximativ 10 zile, firma GOTO a stabilit locuri de parcare la sub 30 de metri de terminalele Aeroportului, unde nu s-a mai parcat niciodată. S-a pus în grav pericol securitatea aviației civile și a pasagerilor. La o distanță de sub 30 de metri, în cazul în care o mașină ar avea un dispozitiv explozibil imporvizat și ar exploda, s-ar crea daune imense și prejudicii pentru pasageri și pentru terminal, astfel că există legislație europeană și națională, reglementări care interzic parcarea mașinilor sub o anumită distanță față de terminale. Analiza de risc efectuată de Aeroportul Internațional Cluj în baza legislației a scos în evidență că parcarea sub 30 de metri ar reprezenta un risc, în cazul unei explozii la o oră de vârf, ar putea duce la peste 100 de morți și răniți”, a declarat David Ciceo.

„Iată că se poate acționa și preventiv!”

Directorul Aeroportul a mai declarat că nu trebuie așteptat până la producerea unei tragedii pentru a lua măsuri, așa cum s-a întâmplat în cazurile Colectiv sau Crevedia, ci se poate acționa și preventiv, pentru evitarea oricărui risc.

„Am semnalat acest risc major care a existat aproape două săptămâni la toate instituțiile statului și la Consiliul Județean Cluj, pentru că era un risc major, am solicitat printr-o ordonanță președințială interzicerea parcării la sub 30 de metri până la soluționarea pe fond a cauzei și astăzi, Judecătoria Cluj-Napoca ne-a dat dreptate și a admis cererea de admitere a ordonanței președințiale, astfel încât a dispus firmei să înceteze exploatarea locurilor de parcare amenajate la mai puțin de 30 de metri. Eram obligați să acționăm, iată că se poate acționa și preventiv, se pot stabili anumite măsuri nu numai după ce se întâmplă tragedii, cum a fost la Colectiv sau la Crevedia. Este foarte important să luăm măsuri preventiv și să se respecte legislația. (…)

Începând de astfel, o să îi notificăm să desființeze locurile de parcare, pentru că este executorie această ordonanță președințială. Probabil că vor face apel, pot să facă apel, suntem convinși însă că această soluție se va menține, pentru că este bazată pe legislație europeană și națională, pe baza unor analize de risc reale”, a mai arătat David Ciceo.

Riscul unei explozii, cât se paote de real

Directorul Aeroportului, David Ciceo, a semnalat, în august, că limita parcărilor față de terminal este de 30 de metri, iar acest lucru nu este respectat de firma GOTO Parking. Ciceo a sesizat atunci autoritățile responsabile, inclusiv Consiliul Județean Cluj, Ministerul Transporturilor, Autoritatea Aeronautice Civile și celelalte instituții interesate. El a dat exemplul atentatului de la aeroportul din Madrid din 2006, unde un dispozitiv exploziv a fost detonat dintr-o mașină aflată în apropierea unui terminal.

În răspuns, reprezentanții firmei GOTO Parking susțineau atunci că instituirea unei distanțe de 30 de metri până la terminal este nelegală.

„Parcarea GOTO Parking respectă toate normele europene de securitate și siguranță aeroportuară. În nici un alt aeroport din România, nici măcar în cel din Brașov, deschis recent, nu este prevăzută o distanță de 30 m față de terminal. Procedura emisă de Aeroportul Cluj este ilegală, un abuz prin care se face concurență neloială și se dorește eliminarea inițiativei private”, a declarat Vasile Godîncă-Herlea, administrator GOTO Parking, în august, pentru monitorulcj.ro.

