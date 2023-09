Siguranța pasagerilor e pe primul loc. Justiția a dat câștig de cauză Aeroportului Cluj în disputa cu GoTo Parking.

Justiția a respins, din nou, solicitarea GoTo Parking de a obliga Aeorportul să îi permită folosirea locurilor de parcare aflate la mai puțin de 30 de metri de terminale.

Instanța nu îi lasă pe cei de la GoTo Parking să facă parcări prea aproape de terminale / Foto: Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj

Conducerea Aeroportului Cluj a reclamat, recent, că GoTo Parking permite parcarea mașinilor foarte aproape de terminal, contrar prevederilor legale, și a cerut instanței printr-o ordonanță președințială să nu permită firmei să utilizeze locurile de parcare aflate la mai puțin de 30 de metri de terminale, din motive de siguranță.

Instanța a decis să oblige firma GoTo Parking să înceteze exploatarea locurilor respective de parcare până la soluționarea acțiunii de fond ce face cazul unui dosar aflat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca.

GoTo Parking ne-a transmis atunci că se vor conforma deciziei provizorii, dar că o vor ataca în instanță. Așa au și făcut, însă instanța a decis luni, 25 septembrie, să respingă cererea de suspendare a deciziei de desființarea a „parcărilor problemă”.

Directorul general al Aeroportului Internațional Cluj, David Ciceo, a declarat pentru monitorulcj.ro că această decizie este „o dovadă că primează securitatea aviației civile”.

„GoTo Parking a solicitat suspendarea efectelor deciziei. Noi am solicitat o ordonanță președințială. S-a aprobat. Judecătorul a constatat că este pusă în pericol securitatea aviației civile. A constatat că aeroportul are obligația de a impune măsuri, iar GOTO prin contractul pe care îl are încheiat cu Consiliul Județean are obligația să respecte măsurile de securitate stabilite de aeroport. Au cerut suspendarea sentinței, au pierdut bineînțeles - încă o dovadă că primează securitatea aviației civile. Noi suntem foarte interesați ca zborurile să se desfășoare în siguranță, suntem interesați de siguranța și de securitatea pasagerilor și, de asemenea, a angajaților aeroportului și altor firme care lucrează în perimetru”, a declarat David Ciceo pentru monitorulcj.ro.

Cum a fost pusă în pericol siguranța angajaților și pasagerilor

David Ciceo a spus că angajații au fost îngrijorați după ce GoTo Parking a amenajat parcări prea aproape de terminale, fiindcă acestea îi puneau într-o situație de risc:

„Aeroporturile sunt vizate în toată lumea de posibile acte de terorism. Din acest motiv, există măsuri suplimentare și în ceea ce privește controlul de securitate al pasagerilor. La fel, sunt obligatorii măsuri legate de mașinile parcate în apropierea terminalelor și faptul că GoTo nu a respectat și a pus în pericol securitatea aviației civile a stârnit o îngrijorare foarte mare între angajații aeroportului și a celorlalte firme care lucrează în perimetru, pentru că acești angajați erau supuși unui risc suplimentar - să moară sau să fie accidentați în cazul unei explozii, dacă mașina nu respectă distanța potrivită. Aeroportul a adus la cunoștință angajaților, în perioada când nu s-a respectat distanța, și la cunoștința celorlalte instituții și societăți, că există un risc suplimentar, având în vedere că GoTo nu dorește să-și respecte contractul încheiat și nu dorește să respecte legislația în vigoare și reglementările stabilite de aeroport. Acum nu se mai exploatează, dar prin procesul de ieri au cerut să se suspende efectele sentinței. Bineînțeles că au pierdut. Deci insistă să nu respecte și să pună în pericol siguranța și securitatea angajaților și a pasagerilor. Era de așteptat să avem câștig de cauză”, ne-a transmis directorul aeroportului.

David Ciceo a mai precizat că siguranța pasagerilor și angajaților este mai presus decât „niște ambiții nejustificate” și că reprezentanții aeroportului preferă să acționeze preventiv, nu să aștepte să aibă loc o tragedie:

„Considerăm că este mult mai bine să acționăm preventiv. De ce să așteptăm la aeroportul Cluj o tragedie cum a fost la Colectiv sau la Crevedia pentru că GoTo se încăpățânează să nu respecte contractul pe care îl are încheiat cu CJ și reglementările naționale și internaționale? Considerăm că securitatea și siguranța pasagerilor și angajaților este mai presus decât niște ambiții nejustificate. Niciodată nu au fost parcări auto unde au extins ei. Este prima dată în istoria aeroportului și în istoria aviației civile europene când o firmă cum e GoTo nu respectă și pune în pericol siguranța”, a mai spus Ciceo, pentru monitorulcj.ro.

Cei de la GoTo Parking transmiteau, pe 12 septembrie, că „măsurile luate de către aeroport sunt nelegale și abuzive”. Cu toate acestea, instanța a dat și acum câștig de cauză Aeroportului Cluj.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: