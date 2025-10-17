Acces mai ușor spre Mărișel, Fântânele și Beliș. Un drum județean intră în reabilitare complet.

Consiliul Județean derulează lucrări pe DJ 107S, pe sectorul ce face legătura între drumurile județene Someșu Rece-Gura Râșca și Răcătău-Măguri Răcătău

Consiliul Județean Cluj a demarat o serie de lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumul județean DJ 107S | Foto: Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean Cluj a demarat o serie de lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumul județean DJ 107S, pe sectorul de drum care face legătura între drumurile județene DJ 107N Someșu Rece – Gura Râșca și DJ 107T Răcătău – Măguri Răcătău.

Lucrările ce vizează sectorul în lungime de 11 kilometri au drept scop îmbunătățirea infrastructurii rutiere și asigurarea unei circulații rutiere în condiții de siguranță.

Drumul judeţean reprezintă o alternativă la drumurile naționale DN 1 și DN 1R sau drumul județean DJ 107P Gilău – Mărișel | Foto: Consiliul Județean Cluj

„Importanța lucrărilor e dată de faptul că acest drum judeţean reprezintă o alternativă la drumurile naționale DN 1 și DN 1R sau drumul județean DJ 107P Gilău – Mărișel pentru destinațiile turistice din zona Mărișel – lacul de acumulare Fântânele – Beliș”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Operațiunile constau în întreținerea părții carosabile și a platformei drumului prin frezarea zonelor de carosabil deteriorate și executarea de plombări cu îmbrăcăminți asfaltice | Foto: Consiliul Județean Cluj

Operațiunile constau în întreținerea părții carosabile și a platformei drumului prin frezarea zonelor de carosabil deteriorate și executarea de plombări cu îmbrăcăminți asfaltice, colmatarea rosturilor, aducerea la profil a acostamentelor și refacerea terasamentelor deteriorate. De asemenea, au loc lucrări de asigurare a scurgerii apelor prin curățarea șanțurilor, rigolelor și a podețelor, asigurarea esteticii rutiere prin tăierea lăstărișului și a vegetației din vecinătatea drumului și refacerea camerelor de cădere.

Au loc lucrări de asigurare a scurgerii apelor prin curățarea șanțurilor, rigolelor și a podețelor| Foto: Consiliul Județean Cluj

Până în prezent au fost deja finalizate lucrările de plombări și se află în plină derulare lucrările de refacere a camerelor de cădere.

Simultan, Consiliul Județean execută lucrări de întreținere și pe sectorul de drum situat în continuarea drumului județean DJ 107S, respectiv DJ 107T Răcătău – Măguri Răcătău.

