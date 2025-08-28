Lucrările la Bazinul Olimpic de înot din Borhanci sunt în grafic. Emil Boc: „Va putea găzdui competiții naționale și europene.”

Lucrările avansează conform graficului la Bazinul Olimpic de înot din Borhanci, iar anul viitor proiectul va fi gata.

Lucrările la Bazinul Olimpic din Borhanci avansează conform graficului | Foto: monitorulcj.ro

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a fost în vizită de lucru pe șantierul Bazinului Olimpic de înot din Borhanci și a transmis că lucrările se desfășoară conform graficului.

„Dragi clujeni, vom avea bazin olimpic de înot în Borhanci. Acum suntem cam la aproximativ un an de la începerea lucrărilor de construcție, iar anul viitor în iunie încep lucrările de recepție. Vom avea gata bazinul olimpic, care va putea găzdui competiții de nivel național și european pentru juniori sau pentru seniori”, a transmis Emil Boc, într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Șantierul Bazinului Olimpic din Borhanci avansează conform graficului

Potrivit ediului, cel mai important este faptul că clujenii vor avea un loc unde se vor putea antrena, vor putea face natație, unde să avem o viață de calitate.

„Vă mulțumesc pentru că din banii noștri se face acest bazin olimpic și vom avea o viață în continuare de calitate bună la Cluj. Stăm cu ochii pe ei (pe asocierea de firme care construiește bazinul - n. red.), bazinul olimpic este în grafic”, a conchis Emil Boc.

Construit la standarde moderne, cu o capacitate de 1.000 de spectatori și facilități de top, complexul va avea:

trei niveluri, incluzând bazin de înot, bazin de sărituri, bazin pentru inițiere

zone de relaxare

vestiare moderne

Antrenor digital la Bazinul Olimpic

Complexul de natație va dispune de un element inovator: bazinul va avea și un antrenor digital, un sistem de tip robotizat ce le va permite sportivilor să își urmărească performanțele.

„Robotul le va permite sportivilor să se antreneze, în sensul că dacă vrei să faci în câteva secunde bazinul, îți arată cu ce viteză trebuie să înoți. Astfel, dimensiunea inovativă și digitală va fi utilizată și la antrenamente”, a explicat Emil Boc acum câteva zile.

Bazin olimpic de înot - 22 de milioane de euro

Contractul pentru realizarea bazinului de înot din Borhanci a fost semnat în martie 2023 cu asocierea MBS Group S.R.L. (lider), ASA CONS România S.R.L. (asociat), POLIART S.R.L. (asociat).

Noul bazin de înot face parte dintr-un proiect mai mare al Primăriei Cluj-Napoca pentru realizarea unui HUB educațional, care include creșă, grădiniță, școală gimnazială, liceu, o zonă de pădure-parc, bază sportivă și străzile aferente.

