Viceprimarul Dan Tarcea le răspunde clujenilor: „Până la sfârșitul anului vom vedea lucrări la pasajul de la Tăietura Turcului”

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a răspuns, luni, cetățenilor care l-au întrebat despre stadiul proiectelor din oraș, inlcusiv viitorul pasaj de la Tăietura Turcului.

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a oferit o estimare pentru începrea lucrărilor la pasajul de la Tăietura Turcului | Foto: monitorulcj.ro / Facebook, Dan Tarcea

Viceprimarul Dan Tarcea, a răspuns, astăzi, 3 noiembrie 2025, cetățenilor care l-au întrebat despre diverse proiecte din municipiu, printre care și viitorul pasaj de la Tăietura Turcului.

Viceprimarul a fost întrebat dacă la pasajul de la Tăietura Turcului „se mai apucă cineva acolo?”. Dan Tarcea a oferit mai multe detalii, inclusiv o estimare pentru începerea lucrărilor.

Viceprimarul Dan Tarcea: „Până la sfârșitul anului vom vedea lucrări la pasajul de la Tăietura Turcului”

„Săptămâna viitoare este programată la Primărie o întâlnire cu oamenii care au fost expropiați pentru finalizarea procedurii de expropriere. Tetarom deja a încheiat un protocol cu cei de la CFR pentru organizarea de șantier, la fel și Consiliul Județean Cluj. Estimarea mea este că până la sfârșitul anului vom vedea lucrări la pasajul de la Tăietura Turcului”, a răspuns Dan Tarcea, potrivit unui clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Autorizația de construire pentru Pasajul Tăietura Turcului a fost emisă, miercuri, 8 octombrie 2025, de Ministerul Transporturilor. Pasajul face parte din Lotul 1 al Magistralei 300 Cluj - Oradea, care leagă Cluj-Napoca de Aghireș.

Potrivit Ministerului Transporturilor, valoarea lucrărilor autorizate este de 78,54 milioane de lei, fără TVA. Pasajul este parte a lotul 1 Cluj - Aghireșu (31 km) din cadrul proiectului de electrificare a liniei de cale ferată Cluj-Napoca - Oradea - Episcopia Bihor.

Realizarea proiectului va contribui la descongestionarea şi fluidizarea traficului rutier prin eliminarea blocajelor de circulaţie şi creșterea siguranţei circulaţiei pe traseul Tăietura Turcului - Corneliu Coposu - Zalău.

Viceprimarul a răspuns și unei întrebări legate de iluminatul public de pe Calea Someșeni și traficul din zonă.

„Anul viitor vom începe lucrările de modernizare pe Calea Someșeni. Ce facem acolo? Canalizare pluvială, iluminat public, cablurile îngropate și carosabil schimbat”, a răspuns Dan Tarcea.

Sute de oameni din Pata Rât, relocați în locuințe sociale

Întrebat despre cetățenii de pe Calea Dezmirului, viceprimarul a amintit că peste 500 de oameni care locuiau în barăci (mai mult de 100 de familii) au fost relocați în apartamente sociale.

„Am cumpărat (Primăria Cluj-Napoca - n. red.) 110 apartamente. Peste 500 de oameni au fost relocați de acolo, integrați în societate, astfel încât ei să își poată plăti chiria și cheltuielile de întreținere. Peste 50 de copii beneficiază de transport gratuit la școală, precum și de mic dejun, asistență și haine curate pentru ca ei să poată performa la școală”, a mai răspuns Dan Tarcea.

El a precizat că pe Calea Dezmirului, autoritățile fac des curățenie și că ultima acțiune de acest fel a fost făcută chiar săptămâna trecută.

Recent, eforturile de relocare a sute de oameni din Pata Rât au fost recunoscute și de Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI), în cel mai recent raport de monitorizare al său.

Viceprimarul a răspuns și unei întrebări despre strada Valea Seacă.

„Toți arborii care s-au uscat vor fi înlocuiți în garanție, firma care i-a plantat trebuie să facă asta. În această toamnă vor fi schimbați toți arborii care sunt uscați. Mă voi asigura că se întâmplă așa cum trebuie curățenia pe Strada Valea seacă și voi monitoriza mai atent programul de curățenie de acolo”, a mai răspuns Tarcea.

Park an ride-ul de lângă Aeroportul Cluj, o alternativă ieftină pentru firmele de transport persoane

Cineva l-a întrebat pe viceprimar când va fi modernizată Autogara Beta, însă aceasta a răspuns că Primăria nu poate interveni, deoarece acolo este proprietate privată.

„Ca o alternativă, noi am amenajat în zona Park and ride-ului (lângă Aeroportul Internațional «Avram Iancu» Cluj - n. red.) o autogară modernă. Îi așteptăm pe toți cei care sunt interesați să vină spre Primărie. Chiria este foarte ieftină, astfel încât să își facă de acolo curse de plecare. Până în acest moment avem o singură firmă care folosește autogara. Este vorba de Flixbus”, a explicat Dan Tarcea.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: