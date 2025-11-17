Clujul, locul unde ideile bune devin proiecte reale. Ovidiu Cîmpean: „Viitorul orașelor se construiește cu energia, creativitatea și curajul noilor generații!”

Tinerii trebuie să fie parte activă a transformării orașelor, iar politicile coerente și concursurile internaționale de soluții reprezintă mecanisme eficiente pentru spațiile urbane. „Cluj-Napoca este locul unde ideile bune devin proiecte reale!”, spune deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj).

În cadrul proiectului UrbanLab For Green Cities, un maraton de inovație dedicat transformării orașelor noastre în spații mai verzi, inteligente și sustenabile, desfășurat la Cluj, deputatul liberal Ovidiu Cîmpean a reliefat rolul tinerilor în transformarea și modernizarea orașelor.

„M-am bucurat să vorbesc cu tinerii participanți despre rolul lor în modernizarea României. Cred cu tărie că viitorul orașelor noastre se construiește cu energia, creativitatea și curajul noilor generații. Ei sunt cei care ne pot împinge înainte, spre soluții pe care uneori nici nu ne imaginăm că le putem adopta”, spune parlamentarul Ovidiu Cîmpean într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

În contextul proiectului, Cîmpean a vorbit despre platforma M100 HUB, inițiativa pe care a lansat-o la nivel național în perioada în care a fost secretar de stat și care astăzi reunește orașe din toată țara, unite de aceeași ambiție: atingerea neutralității climatice până în 2035.

„Am povestit și despre concursurile de soluții organizate în parteneriat cu OAR, un mecanism transparent și profesionist care a dus la nominalizarea a trei proiecte pe care le-am coordonat la cel mai important premiu european pentru arhitectură contemporană, acordat de Comisia Europeană.

Aceste rezultate sunt dovada că atunci când lucrăm cu viziune și cu profesioniști, orașele se schimbă fundamental în bine”, a notat Ovidiu Cîmpean în mesajul citat.

La finalul lunii trecute, Clujul a obținut Gold Prize la Arhitecture Madrid Awards 2025, un premiu prestigios pentru proiectul Rethinking Someș.

Tinerii, parte din soluție

„M-am întors de la acest eveniment încărcat de energie bună și încredere. Atâta timp cât tinerii sunt parte din soluție, România are viitor”, a spus deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL), care a felicitat Primăria Cluj-Napoca pentru eforturile constante în reducerea poluării, în accelerarea drumului spre neutralitate climatică și în creșterea calității vieții pentru clujeni.

„Aceste rezultate nu vin peste noapte, ci după multă muncă, perseverență și colaborare”, a precizat parlamentarul clujean.

