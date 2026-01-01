Actualitate
Revelion 2026 la Cluj-Napoca în imagini: Spectacol de drone și lumini. Clujenii au sărbătorit trecerea dintre ani în Piața Unirii.
Mii de oameni au sărbătorit trecerea dintre ani în Piața Unirii din Cluj-Napoca.Revelion 2026, în imagini: Mii de oameni au sărbătorit trecerea dintre ani în Piața Unirii din Cluj-Napoca|Foto: Primăria Cluj-Napoca – Facebook
Concerte live, spectacol de drone și lumini au marcat trecerea în noul an - momente care au adus comunitatea clujeană împreună la început de an.
Pentru Revelion 2026 a fost pregătit un program cu concerte, confetti, șampanie și, pentru al doilea an consecutiv, un spectacol de drone și lumini.
La mulți ani 2026! Centrul Clujului a strălucit de Revelion. Emil Boc: „La mulți ani oriunde vă aflați dragi clujeni”.
Programul ultimei zile a anului 2025 a fost deschis de două trupe clujene: grupul vocal de pop-operă Anatholis, care au urcat pe scena din Piața Unirii la ora 22.00, urmat de trupa Hara la ora 23.00.
La ora 00.00, în Piața Unirii a avut loc un impresionant spectacol de drone și lumini care a marcat trecerea în Noul An. Concertele au continuat cu Score Band de la 00.15.
Cu ocazia noului an, primarul municipiului Cluj-Napoca, a transmis un mesaj:
„Dragi clujeni și români - Vă doresc la mulți ani, oriunde vă aflați. Să ne revedem cu bine și sănătoși în 2026. La mulți ani cu drag tuturor!”, a transmis Emil Boc, de Anul Nou.
Evenimentele au avut loc în cadrul de poveste creat de Târgul de Crăciun Cluj-Napoca, completat de instalațiile luminoase care îmbracă zonele pietonale ale orașului - strada Iuliu Maniu și strada Universității.
