Revelion 2026 la Cluj-Napoca în imagini: Spectacol de drone și lumini. Clujenii au sărbătorit trecerea dintre ani în Piața Unirii.

Mii de oameni au sărbătorit trecerea dintre ani în Piața Unirii din Cluj-Napoca.

Revelion 2026, în imagini: Mii de oameni au sărbătorit trecerea dintre ani în Piața Unirii din Cluj-Napoca|Foto: Primăria Cluj-Napoca – Facebook

Concerte live, spectacol de drone și lumini au marcat trecerea în noul an - momente care au adus comunitatea clujeană împreună la început de an.

Revelion 2026 la Cluj-Napoca în imagini: Spectacol de drone și lumini. Clujenii au sărbătorit trecerea dintre ani în Piața Unirii.

Mii de oameni au sărbătorit trecerea dintre ani în Piața Unirii din Cluj-Napoca|Foto: Primăria Cluj-Napoca – Facebook

Pentru Revelion 2026 a fost pregătit un program cu concerte, confetti, șampanie și, pentru al doilea an consecutiv, un spectacol de drone și lumini.

Programul ultimei zile a anului 2025 a fost deschis de două trupe clujene: grupul vocal de pop-operă Anatholis, care au urcat pe scena din Piața Unirii la ora 22.00, urmat de trupa Hara la ora 23.00.

La ora 00.00, în Piața Unirii a avut loc un impresionant spectacol de drone și lumini care a marcat trecerea în Noul An. Concertele au continuat cu Score Band de la 00.15.

Cu ocazia noului an, primarul municipiului Cluj-Napoca, a transmis un mesaj:

„Dragi clujeni și români - Vă doresc la mulți ani, oriunde vă aflați. Să ne revedem cu bine și sănătoși în 2026. La mulți ani cu drag tuturor!”, a transmis Emil Boc, de Anul Nou.

Revelion 2026 la Cluj-Napoca în imagini: Spectacol de drone și lumini. Clujenii au sărbătorit trecerea dintre ani în Piața Unirii.|Foto: Primăria Cluj-Napoca – Facebook

Evenimentele au avut loc în cadrul de poveste creat de Târgul de Crăciun Cluj-Napoca, completat de instalațiile luminoase care îmbracă zonele pietonale ale orașului - strada Iuliu Maniu și strada Universității.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: