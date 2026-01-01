Avertizare meteo de ninsori și viscol. Zona de munte a Clujului, sub Cod galben de vânt puternic: rafalele vor atinge 100km/h.

Meteorologii au emis avertizări meteo de vreme extremă în zonele de munte din mai multe județe, valabile până sâmbătă dimineața. Clujul se află sub Cod galben de vânt puternic.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atenționare Cod galben de vânt, lapoviță, ninsoare și polei în mai multe regiuni, valabilă în intervalul 01 ianuarie, ora 10:30 – 03 ianuarie, ora 10:00.

Potrivit meteorologilor, aria precipitațiilor se va extinde treptat în vestul, centrul și nord-vestul țării, precum și în toate zonele montane și submontane și local se vor acumula cantități de apă de 20...30 l/mp.

La munte va ninge și, în special în Munții Apuseni, se va depune strat consistent de zăpadă, în general de 15...25 cm. În Banat vor fi precipitații mixte, iar în Maramureș, Transilvania, Crișana și jumătatea nordică a Olteniei vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă va fi de 5...15 cm. Pe alocuri se va forma polei.

Vântul se va intensifica în Carpații Occidentali și Orientali, iar de vineri (2 ianuarie) și în Carpații Meridionali și va avea viteze de peste 70…80 km/h, viscolind ninsoarea.

Totodată, până sâmbătă (3 ianuarie) local și temporar intensificări ale vântului vor fi și în zonele joase de relief din vest, centru și est, cu viteze în general de 40...50 km/h.

Până joi, 8 ianuarie, vor fi precipitații în toate regiunile, iar local cantitățile de apă vor fi însemnate, transmite ANM.

De asemenea, este în vigoare și un Cod galben de vânt, valabil în intervalul 1 ianuarie, ora 23 - 2 ianuarie, ora 18.00.

În intervalul menționat, vântul va avea intensificări în Carpații Occidentali și Orientali, iar din dimineața de vineri fenomenul va fi prezent și în Carpații Meridionali. Vor fi viteze de 70...90 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor atinge 90...100 km/h, ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

