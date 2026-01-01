Cel puțin zece oameni au murit în urma unei explozii într-o stațiune de schi din Elveția

Cel puțin zece oameni și-au pierdut viața, iar alte persoane au fost rănite în urma unei explozii într-un bar produse în noaptea dintre ani într-o stațiune de schi din Elveția.

O explozie care a avut loc într-un bar, în noaptea de Anul Nou, s-a soldat cu moartea a cel puțin zece persoane la Crans-Montana, o stațiune de schi din cantonul Valais, a anunțat joi poliția elvețiană, potrivit AFP și Reuters, citate de Agerpres.ro

Citând poliția elvețiană, Sky News a raportat că cel puțin zece persoane au murit în incident, unele mass-media locale spunând că cifra ar putea fi mai mare. Un purtător de cuvânt al poliției a refuzat să confirme numărul, dar a spus că multe persoane sunt tratate pentru arsuri.

Zona a fost complet închisă, iar o zonă de interdicție aeriană a fost impusă deasupra Crans-Montana, a declarat poliția într-un comunicat, adăugând că, pentru moment, rămâne neclară cauza exploziei.

Peste o sută de persoane se aflau în bar în momentul exploziei, a declarat un purtător de cuvânt al poliției.

„A avut loc o explozie a cărei cauză este necunoscută”, declarase, într-o primă fază, pentru AFP, purtătorul de cuvânt al poliției cantonale, Gaëtan Lathion.

„Sunt mai mulți răniți și mai multe victime”, a adăugat el.

Explozia a avut loc în jurul orei locale 01:30 (00:30 GMT) în barul Le Constellation, foarte frecventat de turiști, într-un moment în care persoanele aflate înăuntru sărbătoreau Anul Nou.

