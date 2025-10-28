Proiectul „Rethinking Someș” obține recunoaștere europeană pentru arhitectură și planificare urbană. Ovidiu Cîmpean: „Confirmă viziunea de dezvoltare care pune accent pe spații publice de calitate”.

După nominalizarea la premiul european EU Mies Awards, proiectul de reamenajare a malurilor Someșului a obținut o nouă recunoaștere europeană.

Proiectul ReThinking Somș continuă să aducă recunoaștere internațională: după nominalizarea la prestigiosul premiu european Eumies Award, a câștigat Gold Prize la Arhitecture Madrid Awards 2025, la categoria Arhitectură și Planificare Urbană.

Anunțul a fost făcut de deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj) într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook:

„Acest premiu confirmă valoarea unei viziuni de dezvoltare care pune accent pe spații publice de calitate, conectate cu natura și prietenoase. Este o direcție spre care Clujul merge tot mai hotărât”, a notat parlamentarul clujean.

Jurnalistul Radu Banciu, invitat la o plimbare pe malul Someșului

De altfel, Ovidiu Cîmpean a reacționat la criticile aduse recent de jurnalistul Radu Banciu, care semnala aglomerația din trafic, centrul urban „în declin” și reproșa lipsa de „modernizare” a Clujului.

„Pentru domnul Radu Banciu:

Domnule Banciu, înțeleg că nu vă place Clujul. Poate pentru că e prea curat, prea viu sau prea european pentru gustul dvs. Vă așteptăm la o plimbare pe Someș. Promitem că e suficient de frumos încât să vă strice puțin cheful de critică”, a fost replica transmisă de deputatul Ovidiu Cîmpean în mesajul citat.

Săptămâna trecută, două proiecte clujene - Parcul Feroviarilor și reamenajarea malurilor Someșului - au fost nominalizate la premiul european EU Mies Awards. Investițiile au fost realizate în urma unor concursuri internaționale de soluții, organizate de Primăria Cluj-Napoca în parteneriat cu OAR Concursuri. Acest proces a garantat calitatea proiectării și a adus apreciere la nivel european pentru viziunea de dezvoltare a Clujului.

