Prima mare sărbătoare din 2026 aduce bucurie pentru aproape jumătate de milion de români

Peste 496.000 de persoane îşi sărbătoresc onomastica pe 1 ianuarie, la praznicul Sfântului Vasile cel Mare.

Potrivit datelor furnizate de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor, este vorba despre 496.490 de români – 420.830 de bărbaţi şi 75.660 de femei.

Cei mai mulţi bărbaţi sărbătoriţi poartă prenumele Vasile – 399.669.

Se mai întâlnesc derivatele Vasilica/Vasilică – 19.999 de persoane, Sile – 440, Sica/Sică – 366, Silica/Silică – 214 şi Vasi – 142.

La femei, cele mai multe sărbătorite sunt cele care au prenumele Vasilica – 72.982.

Alte sărbătorite sunt cele care se numesc Vasilca – 1.072, Sica – 805, Silica – 496, Vasila – 281 şi Vasi – 24.

