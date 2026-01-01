Intervenție dificilă pentru stingerea unui incendiu de locuință în Pălatca, în noaptea dintre ani: Pompierii au folosit 28.000 de litri de apă

Pompierii clujeni au intervenit în noaptea dintre ani pentru stingerea unui incendiu care a afectat o gospodărie din localitatea Pălatca. Echipajele ISU Cluj au utilizat 28.000 de litri de apă, iar intervenția s-a încheiat joi dimineața, după șase ore de eforturi continue.

Intervenție dificilă în noaptea dintre ani, pentru stingerea unui incendiu de locuință în Palatca|Foto: ISU Cluj

Pompierii din Dej au intervenit, noaptea trecută, pentru stingerea unui incendiu care a afectat o gospodărie din localitatea Sava, comuna Pălatca.

Intervenție dificilă pentru stingerea unui incendiu de locuință în Palatca, în noaptea dintre ani

Apelul de urgență a venit în jurul orei 23.30, iar la fața locului s-a deplasat un echipaj de la Punctul de Lucru Mociu. Concomitent, forțele au fost suplimentate cu o autospecială de la Punctul de Lucru Gherla.

Incendiul a izbucnit inițial la o afumătoare și s-a extins cu repeziciune, din cauza numeroaselor materiale combustibile depozitate în curte, precum lemne de foc, cofrage sau paleți.

Intervenție dificilă în noaptea dintre ani pentru stingerea unui incendiu de locuință în Palatca|Foto: ISU Cluj

„Totodată, a fost cuprins de flăcări și demisolul unei case unde se aflau, de asemenea, numeroase materiale combustibile. Au fost afectate parțial și trei camere, însă prin eforturi susținute, forțele noastre au reușit să stingă incendiul în limitele găsite”, transmite ISU Cluj.

În plus, pompierii au protejat în totalitate o altă casă de locuit.

Pentru lichidarea tuturor focarelor, echipajele ISU Cluj au utilizat aproximativ 28.000 de litri de apă, iar cel mai apropiat hidrant se afla la 500 de metri distanță de locul incendiului. Astfel, una dintre autospeciale a avut rolul de a alimenta în permanență dispozitivul de intervenție. Ulterior, înlăturarea tuturor efectelor negative înregistrate în urma incendiului a durat mai multe ore.

Misiunea s-a finalizat în jurul orei 06.00. Din fericire, nu au existat persoane care să solicite îngrijiri medicale.

