Learner Tien și-a respectat statutul de mare favorit și a câștigat Next Gen ATP Finals!

Americanul Learner Tien (nr. 28 mondial), principalul favorit, a câștigat turneul de tenis Next Gen ATP Finals, care a reunit la Jeddah (Arabia Saudită) cei mai buni opt jucători de 20 de ani și mai tineri din circuitul profesionist, impunându-se duminică în finală în trei seturi, 4-3 (7/4), 4-2, 4-1, în fața belgianului Alexander Blockx (116 ATP)

Jucătorul american, care a jucat anul acesta prima sa finală ATP la Beijing, apoi a cucerit primul său titlu la Metz, este una din marile revelații din circuitul profesionist în acest sezon, pe care l-a început de pe locul 120 mondial.

În palmaresul Next Gen Finals, el îi succede brazilianului Joao Fonseca, în fața căruia a pierdut finala din 2024.

Americanul a pus punct parcursului fără greșeală al lui Blockx, care câștigase toate cele patru meciuri până în finală, în timp ce Tien îl pierduse pe primul.

La acest turneu, care servește drept laborator de testare a noilor reguli - seturi disputate după sistemul cel mai bun din patru ghemuri cu un tiebreak la 3-3, scurtând timpul de recuperare între primul și al doilea serviciu și între puncte -, tânărul belgian, entuziasmat, l-a împins pe Tien la tiebreak în primul set.

Dar americanul, antrenat de Michael Chang, fost număr 2 mondial, a reușit în cele din urmă să-l câștige și apoi s-a desprins.

Liderul mondial Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, nr. 2 mondial, se află, alături de Stefanos Tsitsipas, pe lista câștigătorilor acestui turneu creat în 2017 și de la care cehul Jakub Mensik (locul 19), celălalt mare favorit din acest an, s-a retras din motive medicale.

