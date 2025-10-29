Drumul Expres Cluj–Dej intră în linie dreaptă

O nouă consultare publică găzduită de Consiliul Județean Cluj pe tema realizării Drumului Expres Cluj-Dej.

Consiliul Județean Cluj a fost miercuri, 29 octombrie 2025, gazda unei noi consultări publice care a avut drept scop agrearea, de către toate părțile interesate, a traseului optim aferent viitorului Drum Expres Cluj – Dej.

„M-am bucurat să constat faptul că toate părțile interesate au reușit să ajungă la un numitor comun și să agreeze, în linii mari, varianta finală a traseului drumului expres Cluj-Dej.

La fel ca în cazul consultării publice precedente, am reiterat solicitarea de realizare a nodurilor rutiere și a conexiunilor aferente viitorului drum expres pentru fiecare comună de pe traseu. În plus, pe lângă acestea, am primit asigurări că vor mai fi amenajate două ieșiri suplimentare, la Aiton și Pata. Așteptăm definitivarea, de către proiectanți, a documentației tehnice aferente variantei de traseu agreate, astfel încât aceasta să intre în dezbaterea Comisiei Tehnice de Urbanism a Consiliului Județean”, a declarat Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Realizată la solicitarea CNAIR și desfășurată în prezența vicepreședinților Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu și Vakar Istvan, a arhitectului șef al județului Cluj, respectiv a proiectanților și a primarilor U.A.T.-urilor clujene situate pe aliniamentul viitorului DX, consultarea publică a reprezentat etapa finală, premergătoare demarării studiului de fezabilitate.

Drumul expres Cluj – Dej, aflat în continuarea directă a secțiunii A3 – Tureni, realizată de Dimex și CON-A și inaugurată la începutul lunii iulie, reprezintă un proiect de infrastructură rutieră cu impact semnificativ în ceea ce privește direcția Clujul – Dej, prin realizarea unui traseu de mare viteză, menit să fluidizeze traficul și să susțină dezvoltarea regională.

