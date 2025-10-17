ONG-urile ar putea primi finanțare pe 4 ani. Ovidiu Cîmpean: mai puțină birocrație, mai mult impact.

După 20 de ani, legea care sprijină ONG-urile ar putea să se schimbe. Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean propune finanțări pe termen lung pentru proiectele nonprofit.

Deputatul PNL de Cluj Ovidiu Cîmpean a depus în Parlament o inițiativă legislativă care poate schimba modul în care statul sprijină proiectele nonprofit din România | Foto: Ovidiu Cimpean - Facebook

Deputatul PNL de Cluj Ovidiu Cîmpean a depus în Parlament o inițiativă legislativă care poate schimba modul în care statul sprijină proiectele nonprofit din România. El a depus o propunere de modificare a Legii 350/2005, lege care stabilește cum pot fi finanțate proiectele societății civile, culturale, sociale, sportive, de tineret sau educaționale din fonduri publice.

Potrivit lui Cîmpean, scopul acestei initiative constă în „introducerea finanțărilor multianuale, astfel încât organizațiile nonprofit și comunitățile locale să poată planifica proiecte pe termen lung, nu doar de la un an la altul”.

„Am depus un proiect de lege prin care ne propunem modificarea Legii 350 cu privire la finanțarea nerambursabilă a activităților de interes general derulate de organizațiile nonguvernamentale și aici mă refer la proiecte culturale, de tineret, sport, sociale. Finanțarea multianuală permite o predictibilitate a finanțărilor o stabilitate a angajării personalului care se ocupă de aceste proiecte, dar și o cheltuire mai eficientă a banului public”, a transmis Ovidiu Cîmpean.

De ce e nevoie de această schimbare acum?

Deputatul PNL arată că de aproape 20 de ani, Legea 350 a sprijinit dezvoltarea societății civile, „dar s-a lovit de o limitare esențială: toate finanțările erau valabile doar pentru un an bugetar”.

„Astăzi, apelurile de proiecte se lansează abia după aprobarea bugetelor locale, iar contractele se semnează în mai sau iunie. Rămâne foarte puțin timp pentru implementare, iar proiecte valoroase care ar putea fi derulate în prima parte a anului nu mai pot fi finanțate. Finanțările multianuale aduc stabilitate, timp și predictibilitate, astfel încât inițiativele bune să poată fi planificate și duse la capăt în beneficiul comunităților. Prin propunerea mea legislativă, autoritățile locale și centrale vor putea oferi finanțări pe o perioadă de până la 4 ani, prin acorduri-cadru anuale, transparente și predictibile”, precizează Ovidiu Cîmpean.

Ce aduce nou această modificare? Potrivit deputatului:

Stabilitate financiară pentru ONG-uri și parteneri locali;

Predictibilitate în planificarea proiectelor complexe;

Reducerea birocrației, prin eliminarea depunerii anuale de documente identice;

Eficiență crescută în utilizarea fondurilor publice;

Impact real și durabil în comunități.

„Această inițiativă nu implică costuri suplimentare pentru bugetul de stat, ci doar o modernizare a modului în care statul colaborează cu societatea civilă. Este timpul ca România să investească pe termen lung în ceea ce contează: o societate civilă puternică, implicate și respectată. Mulțumesc colegilor Raluca Turcan, Razvan Cadar, Ciprian Pandea, Dumitru Țiplea, Radu Moisin și Mircea Abrudean pentru sprijinul acordat și pentru că au co-inițiat această propunere legislativă”, a adăugat Cîmpean.

În total, 78 de deputați și senatori de la PNL, UDMR, PSD și USR au semnat această inițiativă legislativă.

„Sprijinul acestora arată că, dincolo de diferențele politice, putem fi uniți atunci când este vorba despre sustenabilitatea proiectelor care fac bine comunităților”, a mai spus el.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: