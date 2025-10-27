Amplă acțiune de igienizare pe Calea Dezmirului. Viceprimarul Dan Tarcea: „Menținerea curățeniei necesită implicare constantă din partea tuturor”.

Recent, pe Calea Dezmirului au fost ridicate 48 de tone de deșeuri. Acțiunea de igienizare continuă: „Zonele mai dificile trebuie să ajungă la un nivel ridicat de curățenie și siguranță”, spune viceprimarul Dan Tarcea.

Acțiune de igienizare pe Calea Dezmirului. Dan Tarcea: „Menținerea curățeniei necesită implicare constantă din partea tuturor”.|Foto: Dan Tarcea - Facebook

Administrația locală anunță continuarea acțiunilor de igienizare de pe Calea Dezmirului.

Amplă acțiune de igienizare pe Calea Dezmirului|Sursa: Dan Tarcea - Facebook

„E o zonă unde intervenim constant și unde vom continua să fim prezenți”, a declarat viceprimarul Dan Tarcea.

Amplă acțiune de igienizare pe Calea Dezmirului. Viceprimarul Dan Tarcea: „Menținerea curățeniei necesită implicare constantă din partea tuturor”.

O nouă acțiune de igienizare pe Calea Dezmirului, o zonă dificilă, unde menținerea curățeniei rămâne o provocare.

„Salubrizăm Calea Dezmirului, o zonă dificilă pe care mulți dintre voi mi-ați semnalat-o în comentarii și mesaje.

Aici ne confruntăm frecvent cu probleme legate de curățenie și depozitări necontrolate de deșeuri”, a anunțat, luni, viceprimarul Clujului Dan Tarcea, prin intermediul unui mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

În zonă se intervine frecvent, astfel că în urmă cu două săptămâni, echipele de salubritate au ridicat de aici peste 48 de tone de deșeuri.

„Astăzi suntem din nou pe teren, cu un efectiv numeros: autospeciale, utilaje și personal al companiei de salubrizare pentru o nouă acțiune amplă de igienizare.

În zonă sunt amplasate containere pentru colectarea deșeurilor, însă din păcate multe resturi continuă să fie abandonate în afara acestora.

Menținerea curățeniei rămâne o provocare și necesită implicare constantă din partea tuturor.

Astăzi curățăm complet strada: deșeuri, resturi voluminoase și tot ce s-a adunat în ultima perioadă”, a adăugat Dan Tarcea în mesajul citat.

De asemenea, după cum a semnalat viceprimarul Clujului, până acum au fost relocate din această zonă și integrate în condiții de locuire decentă peste 500 de persoane.

„E un proces de durată, dar care continuă pas cu pas”, a explicat Dan Tarcea.

Lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere din zonă

Pentru ca circulația în zonă să se desfășoare în condiții de siguranță, administrația locală va realiza lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere.

„Mă voi ocupa personal ca partea carosabilă să fie reparată în cel mai scurt timp, pentru ca circulația în zonă să se desfășoare în condiții mai bune și mai sigure.

Pas cu pas, vrem ca și zonele mai dificile să ajungă la același nivel de siguranță și curățenie ca restul orașului”; a explicat viceprimarul Clujului în mesajul citat.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: