Igienizare și dezifecție în locurile de joacă din Cluj-Napoca. Viceprimarul Dan Tarcea: „Trebuie să fie curate, sigure și primitoare.”

Autoritățile locale din Cluj-Napoca au intervenit, recent pentru a igieniza și dezinfecta mai multe locuri de joacă pentru copii, în urma mai multor reclamații primite.

Acțiuni de igienizare, curățare și dezinfecție în locurile de joacă din Cluj-Napoca | Foto: Facebook, Dan Ștefan Tarcea

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a transmis că aceste acțiuni de igienizare vin în urma a mai multor sesizări cu privire la disconfortul din parcurile de copii.

„Locurile de joacă trebuie să fie pentru copii, curate, sigure și primitoare. Din păcate, în ultimul timp am primit tot mai multe sesizări de la părinți despre situații neplăcute în parcuri și spațiile destinate celor mici”, a transmis Dan Tarcea, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Conform acestuia, din cauza comportamentului nepotrivit al unor persoane, calitatea acestor spații a fost afectată.

„Intervenim pentru a curăța, dezinfecta și igieniza aceste spații. Vom acționa în toate locurile unde este nevoie, pentru ca parcurile și locurile de joacă să revină la scopul lor. Bucuria și siguranța copiilor”, a mai precizat Dan Tarcea.

Viceprimarul le-a cerut locuitorilor din Cluj-Napoca să îi transmită și alte locuri care cred că trebuie igienizate pentru o intervenție cât mai rapidă și să reclame comportamente nepotrivite în astfel de zone.

