Spațiu modern și sigur pentru clujenii de pe strada Bucegi în urma demolării garajelor și reamenajării zonei. Viceprimarul Dan Tarcea: „Fiecare spațiu recuperat devine util pentru comunitate”.

Spațiu modern și sigur pentru clujenii de pe strada Bucegi în urma demolării garajelor și reamenajării zonei. Viceprimarul Dan Tarcea: „Fiecare spațiu recuperat devine util pentru comunitate”.|Foto: Dan Tarcea - Facebook

Strada Bucegi din cartierul Mănăștur a devenit un spațiu modern și prietenos pentru clujeni în urma demolării garajelor și a lucrărilor de modernizare din zonă. „Transformăm pas cu pas spațiile din cartiere și aducem mai multă siguranță, mai mult verde și mai mult confort”, spune viceprimarul Dan Tarcea.

Procesul de demolare a garajelor și de prefacere a zonelor de cartier în spații moderne și prietenoase continuă la Cluj-Napoca.

Noi locuri de parcare pe strada Bucegi în urma demolării garajelor și reamenajării zonei|Foto: Dan Tarcea - Facebook

Pe strada Bucegi, în urma lucrărilor de modernizare, au fost create 36 de locuri de parcare noi, a fost realizat un nou spațiu pietonal, iar zona a devenit mai verde în urma plantărilor de arbori.

Dan Tarcea: Fiecare spațiu recuperat este redat comunității

„Pe strada Bucegi am înlocuit garajele cu un spațiu modern și sigur pentru clujeni”, a anunțat, joi, viceprimarul Clujului Dan Tarcea prin intermediul unui mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

Până la lucrările de modernizare, pe strada Bucegi din cartierul Mănăștur au fost 44 de garaje și 75 de parcări.

Dan Tarcea: Fiecare spațiu recuperat este redat comunității|Foto: Dan Tarcea - Facebook

„După demolarea garajelor și reorganizarea zonei, acum avem aici 147 de locuri de parcare auto și 8 pentru motociclete. Asta înseamnă 36 de locuri în plus: 28 pentru mașini și 8 pentru motociclete”, a explicat Dan Tarcea.

De asemenea, administrația locală a amenajat și un trotuar nou, care oferă siguranță pietonilor. Iar cei 36 de arbori plantați vor aduce umbră și aer curat.

„În locul unei zone gri și insalubre astăzi avem un spațiu modern și prietenos pentru clujeni. Strada Bucegi face parte din programul prin care eliberăm domeniul public de garaje, iar astfel de modernizări se fac în continuare în toate cartierele orașului.

Obiectivul final este clar: fiecare spațiu recuperat devine util pentru comunitate”, a adăugat viceprimarul Clujului în mesajul citat.

Municipalitatea va continua procesul de restructurare urbană din cartierele municipiului, astfel încât garajele care nu au fost demolate până în prezent vor intra în etapa următoare în procesul de desființare.

În total, peste 6.000 de garaje de pe domeniul public au fost desființate. Proiectul de demolare a garajelor, inițiat de Primăria Cluj-Napoca în 2018, vizează restructurarea și regenerarea urbană în cartierele municipiului Cluj-Napoca pentru creșterea calității vieții cetățenilor prin îmbunătățirea spațiului urban.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: