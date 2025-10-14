Problema transportului școlar, rezolvată în județul Cluj. Alin Tișe: Autobuze suplimentare pentru 2.100 de copii

Din economii, Consiliul Județean (CJ) Cluj a reușit să achiziționeze suplimentar șase autobuze școlare pentru elevii din județ.

Consiliul Județean Cluj alocă autobuze școlare pentru elevii din șase comune din județ | Foto: monitorulcj.ro

Consiliul Județean Cluj a alocat noi microbuze electrice pentru elevii din șase comune.

Șase comune din județul Cluj primesc în folosință gratuită cele șase microbuze școlare moderne achiziționate suplimentar în cadrul proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din Județul Cluj în cadrul Programului Administrației Fondului pentru Mediu”.

Este vorba de:

Florești

Apahida

Panticeu

Dăbâca

Palatca

Sânmartin

Acest lucru a fost posibil datorită economiilor, în valoare de 5.028.825,00 lei, rezultate în urma achiziției precedentelor 25 de microbuze școlare, de către Consiliul Județean Cluj.

Peste 2.000 de elevi clujeni vor beneficia de autobuzele suplimentare

„La Cluj se poate! Am rezolvat problema transportului școlar din județ. În acest moment vorbim despre nu mai puțin de 74 de microbuze de ultimă generație de care se bucură copiii din comunele clujene. Ceea ce ne-a permis să ajungem la acest grad de acoperire extrem de ridicat, este modul în care am utilizat fondurile, economiile astfel rezultate fiind folosite pentru achiziția acestor șase microbuze suplimentare de care vor beneficia circa 2.100 de copii”, a precizat Alin Tișe, președintele CJ Cluj, citat în comunicatul forului județean.

Cele șase microbuze deja livrate forului administrativ județean dețin aceleași caracteristici ca și cele livrate anterior. Acestea sunt prietenoase cu mediul, fiind electrice, cu eficiență mare din punct de vedere energetic și o capacitate de 16+1 locuri, dispunând de facilități pentru persoanele cu dizabilități și de o autonomie de 350 de km.

Consiliul Județan Cluj a reamintit faptul că, înainte de aceste șase microbuze, forul județean a achiziționat 59 de microbuze școlare electrice la standarde europene de care beneficiază deja mii de elevi din județ. Acestora li se adaugă alte nouă microbuze sau autobuze achiziționate din fondurile alocate de la bugetul Consiliului Județean.

