Întâlnire de gradul 0 pentru Metroul Cluj. Bolojan și Boc caută soluții pentru marile proiecte din județ.

Cu puțin timp înainte de a participa împreună la congresul UDMR, primarul Emil Boc și prim-ministrul Ilie Bolojan, s-au întâlnit, vineri, la Primăria Cluj-Napoca pentru a discuta aspecte concrete despre metrou, centura metropolitană, spitalul regional și alte proiecte mari din județ.

Prim-ministrul Ilie Bolojan și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, au participat la congresul UDMR de la Cluj | Foto: Facebook, Emil Boc

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a transmis că la întâlnirea de azi, 10 octombrie 2025, cu premierul Ilie Bolojan, aceștia au discutat despre cele mai importante proiecte ale orașului, zonei metropolitane, respectiv județului.

Bolojan și Boc, discuții concrete despre marile proiecte ale Clujului

„Împreună cu colegii mei din PNL, am discutat la aceste întâlniri aspecte concrete și pragmatice care vizează proiectele importante de dezvoltare a Clujului: spitalul regional de urgență, metroul, centura metropolitană, trenul metropolitan, electrificarea căii ferate Cluj-Oradea, pasajul de la Tăietura Turcului, finalizarea Centrului de excelență în neurochirurgie, dar si soluții pentru a putea rezolva problema socială de la Pata Rât”, a transmis Emil Boc, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

La acestă întâlnire au participat mai multi clujeni cu funcții publice:

Dan Tarcea, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca

Ovidiu Cîmpean (PNL), deputat clujean

Maria Forna, prefecta județului Cluj

Daniel Buda, președintele PNL Cluj și europarlamentar

Radu Moisin (PNL), deputat clujean

Emil Boc și Ilie Bolojan, la congresul UDMR

Din partea guvernului, pe lângă Ilie Bolojan, a mai participat și Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene din România.

Ulterior, Emil Boc și Ilie Bolojan au ajuns împreună la congresul UDMR de la Cluj, iar la sosire, cei doi s-au întâlnit cu premierul Ungariei, Viktor Orban.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: