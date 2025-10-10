Emil Boc, la congresul UDMR de la Cluj: „Unitatea stă la baza succesului Clujului”

Primarul Emil Boc a participat, vineri, la congresul UDMR de la Cluj. Edilul a subliniat că unitatea este esențială pentru lumea în care trăim.

Primarul Emil Boc, prezent la congresul UDMR, a afirmat că unitatea este estențială pentru Cluj și întreaga lume | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat vineri, 10 octombrie 2025, la congresul Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR), că „unitate” este cuvântul zilei și lecția esențială pentru dezvoltarea comunității, a țării și pentru pacea în Europa.

Emil Boc: Unitatea, principiul de bază pentru succesul Clujului din ultimii 20 de ani

„Unitate. E un cuvânt, poate, în prima vedere banal, dar cât de profundă semnificație are pentru politică, pentru o comunitate, pentru Europa, pentru lumea în care trăim”, a spus Emil Boc.

Acesta a subliniat că unitatea este principiul care stă la baza succesului Clujului în ultimele două decenii.

Primarul a amintit că orașul s-a transformat într-un model european, tolerant și deschis.

„Un oraș în care normalitatea este la ea acasă, un oraș în care a te simți acasă nu are niciun fel de legătură cu calitatea sau cu etnia pe care o ai, fiecare cetățean se simte acasă în Clujul nostru drag și împreună am construit un oraș tolerant și european”, a menționat Emil Boc.



Edilul a evidențiat colaborarea cu UDMR și alte instituții pentru dezvoltarea județului Cluj.

„Am încercat și am reușit, cred, să dezvoltăm un model de a trăi împreună respectându-ne reciproc în primul rând și punând în primul rând în față lucrurile care ne unesc”, a afirmat primarul Clujului.

Emil Boc: Unitatea, esențială pentru Cluj și Europa

Emil Boc a explicat că unitatea este esențială și pentru pacea „bătrânului continent”

„Unitatea Europei puternică în interior, ca să fie puternică în exterior. Puternic în interior Clujul, ca să fim puternici în exterior, puternică România în interior, ca să fie puternică în Uniunea Europeană. Acest cuvânt, unitate, (...) după părerea mea, e lecția pe care am învățat-o încă o dată astăzi, aici, la congresul dumneavoastră”, a mai spus Emil Boc.

Congresul Uniunii Democrate Maghiare din România a început vineri, în județul Cluj. Sunt prezenți la eveniment premierul Ilie Bolojan și omologul său ungar, Viktor Orban, dar și președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Al 17-lea congres al UDMR se desfășoară în prezența a circa 1.000 de participanți.

