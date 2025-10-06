Va fi asfaltat drumul județean care duce spre Mănăstirea Cășiel. Președintele CJ Cluj, Alin Tișe: „Este mai mult decât o simplă destinație.”

Drumul județean din Cluj DJ 182E Chiuiești - Mănăstirea Cășiel urmează să fie asfaltat.

Drumul județean dintre Chiuiești și Mănăstirea Cășiel va fi asfaltat | Foto: Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean Cluj anunță că a demarat asfaltarea sectorului de drum dintre Chiuiești și Mănăstriea Cășiel, în lungime de 1,85 kilometri cuprins între pozițiile kilometrice 5+000 și 6+850.

Lucrările de întreținere, în ansamblu, vizează un sector în lungime de peste șapte kilometri, de la kilometrul 0+000 la kilometrul 7+027.

Alin Tișe, despre Mănăstirea Cășiel: „Este mai mult decât o simplă destinație”,

„Este un drum important mai ales pentru locuitorii din această zonă și comunitățile apropiate pentru care lăcașul de cult Mănăstirea Cășiel, ctitorită acum 260 de ani, este mai mult decât o simplă destinație”, a transmis președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, citat în comunicatul instituției.

Drumul județean dintre Chiuiești și Mănăstriea Cășiel are o lungime de 1,85 km | Foto: Consiliul Județean Cluj

Potrivit sursei citate, operațiunile constau în:

întreținerea părții carosabile și a platformei drumului prin frezarea zonelor de carosabil deteriorate

executarea de plombări cu îmbrăcăminți asfaltice și tratarea burdușirilor și a tasărilor

aducerea la profil și completarea acostamentelor

refacerea terasamentelor deteriorate

ridicarea la cote a căminelor carosabile existente cu plăci prefabricate și refacerea timpanelor deteriorate

asigurarea scurgerii apelor din zona drumului prin curățarea mecanizată a șanțurilor și a rigolelor.

CITEȘTE ȘI:

Tododată vor fi executate lucrări locale de corecții ale albiei prin realizarea de gabioane, asigurarea esteticii rutiere prin tăierea lăstărișului și a vegetației din vecinătatea drumului, montarea de parapete metalice și montarea de butoni și plăcuțe reflectorizante pentru stâlpi și parapete, precum și lucrări de așternere de covor asfaltic.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: