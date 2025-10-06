Administrație
Va fi asfaltat drumul județean care duce spre Mănăstirea Cășiel. Președintele CJ Cluj, Alin Tișe: „Este mai mult decât o simplă destinație.”
Drumul județean din Cluj DJ 182E Chiuiești - Mănăstirea Cășiel urmează să fie asfaltat.Drumul județean dintre Chiuiești și Mănăstirea Cășiel va fi asfaltat | Foto: Consiliul Județean Cluj
Consiliul Județean Cluj anunță că a demarat asfaltarea sectorului de drum dintre Chiuiești și Mănăstriea Cășiel, în lungime de 1,85 kilometri cuprins între pozițiile kilometrice 5+000 și 6+850.
Lucrările de întreținere, în ansamblu, vizează un sector în lungime de peste șapte kilometri, de la kilometrul 0+000 la kilometrul 7+027.
Alin Tișe, despre Mănăstirea Cășiel: „Este mai mult decât o simplă destinație”,
„Este un drum important mai ales pentru locuitorii din această zonă și comunitățile apropiate pentru care lăcașul de cult Mănăstirea Cășiel, ctitorită acum 260 de ani, este mai mult decât o simplă destinație”, a transmis președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, citat în comunicatul instituției.
Potrivit sursei citate, operațiunile constau în:
- întreținerea părții carosabile și a platformei drumului prin frezarea zonelor de carosabil deteriorate
- executarea de plombări cu îmbrăcăminți asfaltice și tratarea burdușirilor și a tasărilor
- aducerea la profil și completarea acostamentelor
- refacerea terasamentelor deteriorate
- ridicarea la cote a căminelor carosabile existente cu plăci prefabricate și refacerea timpanelor deteriorate
- asigurarea scurgerii apelor din zona drumului prin curățarea mecanizată a șanțurilor și a rigolelor.
CITEȘTE ȘI:
Drumul județean care duce spre Mănăstirea Nicula, pregătit înainte de 15 august. Lucrările de întreținere efectuate.
Tododată vor fi executate lucrări locale de corecții ale albiei prin realizarea de gabioane, asigurarea esteticii rutiere prin tăierea lăstărișului și a vegetației din vecinătatea drumului, montarea de parapete metalice și montarea de butoni și plăcuțe reflectorizante pentru stâlpi și parapete, precum și lucrări de așternere de covor asfaltic.
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
CITEȘTE ȘI: