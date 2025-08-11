Drumul județean care duce spre Mănăstirea Nicula, pregătit înainte de 15 august. Lucrările de întreținere efectuate.

Înainte de hramul Adormirii Maicii Domnului, Consiliul Județean Cluj a finalizat o serie de lucrări pe drumul județean care duce către Mănăsturea Nicula.

Consiliul Județean Cluj a efectuat lucrări de modernizare pe drumul care duce spre Mănăstirea Nicula | Foto: Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean Cluj a efectuat o serie de lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumul județean DJ 109T (DJ 109C) Nicula - Mănăstirea Nicula, în vederea asigurării unor condiții de circulație normale, în siguranță.

Drum mai bun către Mănăstirea Nicula înainte de pelerinajul de Sfânta Maria

Lucrările de întreținere s-au desfășurat pe întregul tronson al drumului județean, în lungime de peste 2,5 kilometri, situat între km 0+000 și km 2+554.

Drumul care duce spre Mănăstirea Nicula a primit ultimele retușuri înainte de 15 august | Foto: Consiliul Județean Cluj

„Am dorit îmbunătățirea urgentă a condițiilor de circulație pe acest sector de drum județean având în vedere că vineri, 15 august, Mănăstirea Nicula celebrează hramul Adormirea Maicii Domnului, eveniment la car sunt așteptați să participe mii de pelerini”, a precizat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Mii de pelerini sunt așteptați vineri, 15 august, la Mănăstirea Nicula | Foto: Consiliul Județean Cluj

Lucrările executate pe drumul județean care duce spre Mănăstirea Nicula

Concret, Consiliul Județean Cluj a executat operațiuni constând în lucrări de întreținere a părții carosabile prin colmatarea rosturilor, realizarea de rigole de acostament, de montare de parapete metalici și elemente de capăt unde situația a impus-o. De asemenea, au fost montați butoni și plăcuțe reflectorizante pe stâlpi și parapete.

