„Minicentura" Dejului a fost asfaltată mult mai repede față de termen. Lucrările au costat peste 1,4 milioane de lei.

Consiliul Județean a anunțat că lucrările de asfaltarea la „minicentura” Dejului au fost finalizate. Drumul leagă localitățile Câțcău și Vad.

„Minicentura" Dejului a fost asfaltă mai repede de termen | Foto: Consiliul Județean Cluj

Drumul comunal DC 177 (DN 1C) Câțcău - Vad (DJ 109E) fost preluat de Consiliul Județean (CJ) Cluj în luna aprilie a acestui an.

Lucrările au vizat tronsonul în lungime de 1,3 kilometri cuprins între pozițiile kilometrice 0+000 și 1+300, în condițiile în care lungimea totală a drumului preluat în administrare este de 1,8 kilometri.

„Mă bucur că am reușit să finalizăm aceste lucrări într-un timp foarte scurt. Acest drum este extrem de util atât locuitorilor din zonă, cât și celor care doresc să evite traversarea municipiului Dej, utilizându-l ca pe o minicentură a Dejului”, a transmis Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, citat într-un comunicat oficial.

Au fost finalizate lucrările de asfaltare la „minicentura” Dejului | Foto: Consiliul Județean Cluj

„Minicentura” Dejului, asfaltată cu 1,4 mil. lei mult mai rapid față de termenul de execuție

Potrivit CJ Cluj, durata de execuție a lucrărilor era de patru luni de la data stabilită prin ordinul de începere a lucrărilor, iar valoarea acestora se ridică la suma de 1.427.551,45 lei (TVA inclus).

Lucrările au început la sfârșitul lunii august 2025.

Operațiunile, în ansamblu, au constat în:

reprofilarea drumului cu cilindrare și adaos de piatră spartă

așternerea mecanică a unui strat de balast pentru realizarea sistemului rutier nou

tratarea burdușirilor și tasărilor și refacerea fundației de balast

aducerea la profil a acostamentelor

prelungirea de podețe

refacerea de timpane și a camerelor de cădere

De asemenea, au fost executate lucrări de refacere a terasamentelor deteriorate, completarea acostamentelor, ridicarea la cotă a căminelor carosabile existente și lucrări de asigurare a scurgerii apelor din zona drumului prin curățarea șanțurilor și a rigolelor.

Totodată, se află în execuție cinci racorduri la drumurile laterale și aproximativ 20 de accese la proprietăți cu țeavă corugată și balast, acestea urmează să fie betonate.

