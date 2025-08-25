„Minicentura Dejului” va fi asfaltată cu 1,4 milioane de lei. Drumul a fost preluat recent de Consiliul Județean Cluj.

Au fost demarate lucrări de întreținere pe drumul comunald DC 177, care a fost preluat recent în administrare de Consiliul Județean (CJ) Cluj.

Acest sector de drum realizează legătura între DN 1C, în localitatea Câțcău, și DJ 109E, în localitatea Vad și constituie, practic, o minicentură a Dejului.

Consiliul Județean Cluj a demarat lucrări de întreținere pe drumul comunal DC 177 (DN 1C) Câțcău - Vad (DJ 109E), pe sectorul de drum situat pe raza comunei Câțcău. La finalul lucrărilor, acesta va fi asfaltat în totalitate.

„Am preluat în administrare acest drum datorită importanței pe care o are. În condițiile în care acesta realizează o legătură directă între localitățile Câțcău și Vad, distanța între cele două reședințe de comună, respectiv între localitățile situate pe malurile stâng și drept al râului Someș, se va scurta cu aproximativ 25 de kilometri față de ruta folosită anterior și, de asemenea, se va evita parcurgerea drumului situat în intravilanul municipiului Dej, constituindu-se, astfel, ca și o minicentură a Dejului”, a transmis Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, citat într-un comunicat al instituției.

Operațiunile constau în:

reprofilarea drumului cu cilindrare și adaos de piatră spartă,

așternerea mecanică a unui strat de balast pentru realizarea sistemului rutier nou,

tratarea burdușirilor și a tasărilor și refacerea fundației de balast,

refacerea terasamentelor deteriorate precum și aducerea la profil și completarea acostamentelor.

De asemenea, se realizează:

ridicarea la cotă a căminelor carosabile existente,

lucrări de asigurare a scurgerii apelor din zona drumului prin curățarea șanțurilor și a rigolelor,

prelungirea de podețe,

refacerea de timpane și a camerelor de cădere,

așternerea de strat de balast stabilizat și de covor asfaltic.

Lucrări de 1,4 milioane de lei pentru minicentura Dejului

Potrivit CJ Cluj, durata de execuție a lucrărilor este de patru luni de la data stabilită prin ordinul de începere a lucrărilor, iar valoarea acestora se ridică la suma de 1.427.551,45 lei (TVA inclus).

Totodată, vor fi executate aproximativ 20 de accese la proprietăți și cinci racorduri la drumurile laterale.

