Școală, grădiniță și bază sportivă noi în Apahida. Primar Cristina Belce: „Căutăm teren.” Câți copii vor învăța acolo?

Primarul comunei Apahida, Cristina Belce, a vorbit despre stadiul proiectelor educaționale din localitate.

Școlile din comuna Apahida au fost modernizate cu peste 2 milioane de lei | Foto: Captură video Facebook, Cristina Belce

Cristina Belce a anunțat că, în curând, comuna va avea o școală, o grădiniță și o bază sportivă multifuncțională, toate noi.

Școală, grădiniță și bază sportivă, toate noi în Apahida

„Este în licitație o grădiniță nouă. Vrem să terminăm creșa din Dezmir. O să fiu foarte atentă la școala și grădinița de acolo, care necesită măsuri. Bănuiesc că și acolo vom găsi o soluție modulară până prindem buget pentru o școală și o grădiniță nouă (…) Căutăm soluții să găsim un teren ca să facem o școală nouă în Apahida, dar suntem încă la faza de studiu al pieței. Vrem să vedem unde putem face o școală pentru minim 1.500 de elevi. Sperăm ca în 2-3 ani, copiii să rămână învețe acolo””, a declarat Cristina Belce, la o un post de radio local.

Aceasta afirmă că va încerca prin intermediul unei rectificări de buget să cumpere un teren pentru noua școală sau să facă o expriopriere. Totodată, primarul a anunțat că se va construi și o bază sportivă multifuncțională.

Peste 2 milioane de lei pentru infrastructura educațională din Apahida

Aceasta a vorbit și despre celelate proiecte pe zona educațională din comună și a explicat că în mare parte multe lucrări au fost finalizate sau se află în stadiu avansat.

„Au fost eforturi și am ajuns la momentul în care toții copiii de la grădiniță au loc în grădiniță. Vara aceasta am lucrat și la o grădiniță modulară, deoarece aveam copii care mergeau în două schimburi. Foare mulți părinți mi-au spus că e incomod. Am rezolvat. Am implementat acest sistem și la școală, tot pentru a evita orele în două schimburi. O grădiniță și o școală care oferă condiții maxime pentru copii”, a explicat Cristina Belce.

Școlile din comună au fost modernizate cu 2,13 milioane de lei. Acești bani sunt din PNRR.

Școlile au fost dotate cu:

mobilier

table interactive

calculatoare

catedre.

Tot prin PNRR, stadiul de implementare pentru dotările școlilor din Apahida este undeva pest 90%, iar luna trecută a fost de aproximativ 78%.

Potrvit Cristinei Belce, în comuna Apahida sunt peste 1.600 de școlari și preșcolari.

