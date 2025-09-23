Soluție modernă pentru a evita orele în două schimburi la Școala „Ștefan Pascu” din Apahida. Primar Cristina Belce: „Educația este prioritatea noastră.” VIDEO

Primarul localității Apahida, Cristina Belce, a transmis că aproape 140 de elevi de la Școala Gimnazială „Ștefan Pascu” din comună vor învăța într-o structură modulară modernă.

„În Apahida, educația și condițiile în care copiii noștri învață sunt o prioritate. Pentru a le asigura elevilor un mediu potrivit am decis construirea unei structuri modulare cu șașe clase”, a transmis Cristina Belce, într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Cristina Belce, primar Apahida: „Această soluție modernă ne permite să evităm orele din schimbul doi”

Potrivit acesteia, aici vor învăța 139 de elevi de la Școala Gimnazială „Ștefan Pascu” din Apahida.

„Această soluție modernă ne permite să evităm orele din schimbul doi și să oferim copiilor șansa de a învăța dimineața, în cele mai bune condiții. În fiecare sală de clasă din școlile noastre se scrie viitorul comunității noaste”, a conchis Cristina Belce.

