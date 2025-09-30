Actualitate
Vreme rece și ploaie slabă la Cluj-Napoca. Maximele zilei va fi de 13 grade Celsius.
Vremea va fi rece, marți, la Cluj-Napoca. Maxima zilei va fi de 13 grade Celsius.Vor fi maxim 13 grade Celsius, marți, la Cluj-Napoca | Foto: monitorulcj.ro
Temperaturile maxime vor fi de 13 grade Celsius, marți, 30 septembrie 2025 la Cluj-Napoca.
Azi, minima zilei va fi de 5 grade Celsius.
Cerul va fi mai mult noros, iar ANM anunță ploaie slabă.
Vântul va bate cu 8 m/s.
Temperaturile nu vor depăși 10 grade Celsius până la ora 11.00, iar maxima zilei va fi în jurul orei 14.00
