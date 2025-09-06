Școlile din Apahida, modernizate cu peste 2 mil. lei. Primarul Cristina Belce: „Numai prin educație putem construi o comunitate puternică.”

Zeci de săli de clasă de la școlile din comuna Apahida au fost modernizate și dotate cu mobilier nou, calculatoare și table interactive.

Școlile din comuna Apahida au fost modernizate cu peste 2 milioane de lei | Foto: Captură video Facebook, Cristina Belce

Școala va începe în Apahida cu săli de clasă modernizate și dotate corespunzător.

Școlile din Apahida, modernizate cu 2,13 milioane de lei

„Un viitor mai bun începe în sălile de clasă moderne ale școlilor din comuna noastră. La Apahida știm că educația este temelia dezvoltării durabile. Am modernizat școlile din comuna noastră și am dotat clasele cu cele mai bune condiții pentru elevi”, a transmis primarul comunei Apahida, Cristina Belce, într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook.

La școlile din Apahida, copiii vor învăță:

într-un laborator de informatică complet echipat

în 40 de săli cu table interactive și calculatoare

în 30 de săli cu mobilier nou

în laboratoare moderne de știință și matematică

Totodată, cabinetul psihopedagogic va răspunde nevoilor copiilor.

„Investiția de 2,13 milioane de lei arată că, în Apahida, educația copiilor este o prioritate. Numai prin educație putem construi o comunitate puternică și un viitor sustenabil”, a conchis Cristina Belce.

